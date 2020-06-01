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Техника

Крупнейший в мире электрический самолет провел испытательный полет: видео

Михаил Сысоев
01 июня 2020
eCaravan
Фото: MagniX
В будущем такие события станут рядовым явлением.

Компания MagniX провела успешное испытание полностью электрического самолета с увеличенной 750-сильной (560 кВт) силовой установкой magni500.

Электрический самолет был создан на основе американского легкого одномоторного турбовинтового самолета общего назначения Cessna Grand Caravan 208B, запущенного в производство в 1984 году.

«Знаменитый Caravan на протяжении десятилетий является рабочей лошадкой индустрии, которая перемещает людей и перевозит товары по коротким маршрутам. Первый полет eCaravan — это еще один шаг на пути к эксплуатации этих самолетов средней дальности с небольшой долей затрат при нулевом уровне выбросов», — Рой Ганзарски, генеральный директор MagniX.

11-метровый самолет на данный момент может перевозить до девяти пассажиров. По словам Роя Ганзарски, это ограничение зависит от емкости батарей, но его можно преодолеть. Сейчас Caravan летает на проверенном литий-ионном аккумуляторе. Прогресс в создании литий-серных батарей и водородных топливных элементов должен привести к уменьшению массы аккумуляторов и увеличению их эффективности.

В планах компании увеличение мощности двигателя до 1500 л.с., что позволит перевозить до 20 пассажиров.  Испытательный полет длился около 30 минут — электросамолет пролетел несколько кругов над озером Мозес в штате Вашингтон. В сообщении компании отмечается, что аппарат двигается «почти бесшумно».

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