Крупнейший в мире электрический самолет провел испытательный полет: видео

11-метровый самолет на данный момент может перевозить до девяти пассажиров. По словам Роя Ганзарски, это ограничение зависит от емкости батарей, но его можно преодолеть. Сейчас Caravan летает на проверенном литий-ионном аккумуляторе. Прогресс в создании литий-серных батарей и водородных топливных элементов должен привести к уменьшению массы аккумуляторов и увеличению их эффективности.

В планах компании увеличение мощности двигателя до 1500 л.с., что позволит перевозить до 20 пассажиров. Испытательный полет длился около 30 минут — электросамолет пролетел несколько кругов над озером Мозес в штате Вашингтон. В сообщении компании отмечается, что аппарат двигается «почти бесшумно».

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