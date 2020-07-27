Крупнейший в мире гидросамолет впервые взлетел с поверхности моря: видео

До сих пор испытания гидросамолета проводились в пресноводном водохранилище на реке Чжанхэ в провинции Хубэй. Специалисты проверяли герметичность фюзеляжа самолета, надежность работы его бортовых систем и двигателей, а также взлет с поверхности воды и посадку на нее. Испытания на море позволили оценить воздействие агрессивной морской среды на планер самолета, его узлы и агрегаты.

Как отметил Ван Яньань, эксперт в области авиационной промышленности и главный редактор журнала Aerospace Knowledge, предыдущие испытательные полеты проходили в безопасном резервуаре без больших волн. Теперь тесты становятся все сложнее, поскольку в игру вступают неконтролируемые факторы, в том числе волны и коррозия, которые могут вызвать сбои в работе системы самолета.

Успешный испытательный полет на море показал, что AG600 в основном достиг запланированной цели. В дальнейшем будут проведены дополнительные испытательные полеты, а также тесты, которые покажут способность самолета противостоять коррозии морской воды в течение длительных периодов времени, перевозить тяжелые грузы и тушить огонь, сказал Ван.

Разработка AG600 ведется со второй половины 2000-х годов. Летные испытания самолет проходит с 2017 года, а испытания на воде — с 2018-го. Завершить разработку AG600 и начать поставки первых серийных самолетов планируется в 2022 году.

AG600 объединяет самолет с лодкой внизу, он может взлетать и приземляться как на суше, так и на воде. Гидросамолет предназначен для тушения лесных пожаров, спасательных операций и морского патрулирования. Он также может быть использован для наблюдения за океанической средой и транспортировки между островами. За 20 секунд нахождения на водной поверхности AG600 может набрать в свой резервуар 12 тонн воды, чего достаточно для распыления над территорией более 4 000 м² в пожарной миссии.

Гидросамолет с пропеллерным приводом имеет длину 36,9 м и размах крыльев 38,8 м, аналогичный размеру Boeing 737. Он вмещает 50 пассажиров и может летать на максимальной скорости 500 км/ч с наибольшей продолжительностью 12 часов.

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