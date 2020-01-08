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Техника

Mercedes-Benz создала концепт-кар для единения с природой по мотивам «Аватара» Кэмерона: видео

08 января 2020
Аннотация 2020-01-08 102606.png
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Mercedes-Benz/YouTube
Аннотация 2020-01-08 102657.png
Mercedes-Benz Vision AVTR
Фото: Mercedes-Benz/YouTube
У него сферические колеса, позволяющие двигаться как краб!

На Consumer Electronics (CES) 2020 — международной выставке потребительской электроники — немецкая компания Mercedez-Benz представила свой новый концепт-кар, разработанный совместно с режиссёром Джеймсом Кэмероном.

Задумка компании вдохновлена научно-фантастическим фильмом «Аватар» (2009), продюссером которого и был Кэмерон. Сюжет картины разворачивается на планете Пандора, население которой — трехметровые гуманоиды на’ви — живут в первобытной гармонии с природой. Подобная связь и стала основной для создания автомобиля Vision AVTR, призванного объединить человека и машины с природой.

На корпусе расположены 33 выезжающие «чешуйки» — или, как их называет компания, «бионические закрылки». Они могут использоваться для подачи сигналов людям вне машины. Сферообразные колеса по словам Mercedez-Benz вдохновлены семенами Древа Душ из фильма Кэмерона — благодаря такой конструкции и особому шасси автомобиль может двигаться боком, как краб, и даже по диагонали.