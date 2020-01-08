Mercedes-Benz создала концепт-кар для единения с природой по мотивам «Аватара» Кэмерона: видео

На корпусе расположены 33 выезжающие «чешуйки» — или, как их называет компания, «бионические закрылки». Они могут использоваться для подачи сигналов людям вне машины. Сферообразные колеса по словам Mercedez-Benz вдохновлены семенами Древа Душ из фильма Кэмерона — благодаря такой конструкции и особому шасси автомобиль может двигаться боком, как краб, и даже по диагонали.