Можно ли добыть из «золота дураков» настоящее золото?

Австралийские ученые реабилитировали пирит: минерал, внешне напоминающий золото. Он встречается преимущественно в виде сплошных масс, а в осадочных горных породах – в виде желваков и стяжений различной формы. Цвет на свежем сколе – латунно-желтый разной степени интенсивности, но со временем он темнеет из-за образования поверхностной окисной пленки.

Во времена золотых лихорадок он получил прозвище «золото дураков», «собачье» или «кошачье золото». И хотя драгоценным металлом пирит не является – он все же не так прост, как все считали. Исследование, проведенное специалистами Университета Кэртина, показало, что в пирите содержится достаточно золота для того, чтобы получить его из бесполезного на первый взгляд минерала.

Драгоценный металл, который добывают в золоторудных месторождениях, бывает связан с пиритом в виде сплава или наночастиц. Новый тип «невидимого золота» было невозможно обнаружить имеющимися в прошлом инструментами. Сейчас его присутствие в наноразмерных дефектах кристалла (дислокациях) показал атомный зонд – микроанализатор с пространственным разрешением порядка размера атома. Чем больше деформирован кристалл, тем больше золота заключено в дефектах.

Это открывает возможность его извлечения. Ученые поясняют, что скорость открытия новых месторождений золота во всем мире снижается из-за ухудшения качества руды, что отражается на росте цены. Команда уже изучает возможные способы получения золота из пирита: это производство будет иметь меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционное.