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Техника

Можно ли добыть из «золота дураков» настоящее золото?

Анастасия Баринова
28 июня 2021
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Фото: Pixabay
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Фото: Ivar Leidus/Wikipedia
Пирит оказался не таким уж бесполезным.

Австралийские ученые реабилитировали пирит: минерал, внешне напоминающий золото. Он встречается преимущественно в виде сплошных масс, а в осадочных горных породах – в виде желваков и стяжений различной формы. Цвет на свежем сколе – латунно-желтый разной степени интенсивности, но со временем он темнеет из-за образования поверхностной окисной пленки. 

Во времена золотых лихорадок он получил прозвище «золото дураков», «собачье» или «кошачье золото». И хотя драгоценным металлом пирит не является – он все же не так прост, как все считали. Исследование, проведенное специалистами Университета Кэртина, показало, что в пирите содержится достаточно золота для того, чтобы получить его из бесполезного на первый взгляд минерала.

Драгоценный металл, который добывают в золоторудных месторождениях, бывает связан с пиритом в виде сплава или наночастиц. Новый тип «невидимого золота» было невозможно обнаружить имеющимися в прошлом инструментами. Сейчас его присутствие в наноразмерных дефектах кристалла (дислокациях) показал атомный зонд – микроанализатор с пространственным разрешением порядка размера атома. Чем больше деформирован кристалл, тем больше золота заключено в дефектах.

Это открывает возможность его извлечения. Ученые поясняют, что скорость открытия новых месторождений золота во всем мире снижается из-за ухудшения качества руды, что отражается на росте цены. Команда уже изучает возможные способы получения золота из пирита: это производство будет иметь меньшее воздействие на окружающую среду, чем традиционное.

«Обычно золото добывается с использованием методов окисления под давлением, но этот процесс требует больших затрат энергии. Мы хотели найти более экологичный способ добычи»,– руководитель исследования, доктор Денис Фужеруз.

Ученые планируют применять выщелачивание с использованием жидкости для избирательного растворения золота из пирита. Ранее российские ученые заявили о технологии получения драгоценного металла из пирита.

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