На билбордах в Токио поселился еще и котенок. С рыбой (не продает, но показывает)

Кошки остаются всеобщими любимцами в Японии. С большей вероятностью люди, оказавшиеся в районе «Синдзуку», увидят на билбордах именно этого зверя, причем это не обязательно будет знакомая нам трехцветная кошка – недавно новым жителем рекламных экранов стал котенок, представляющий компанию Sony|NURO 光.