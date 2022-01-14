На билбордах в Токио поселился еще и котенок. С рыбой (не продает, но показывает)

В прошлом году в Токио появилась новая достопримечательность: площадь Cross Space возле железнодорожной станции «Синдзюку» получила нового обитателя: интерактивного кота, созданного по сверхсовременным технологиям. Над рекламой нового типа работали специалисты компаний MicroAd Digital Signage и Yunika Vision. Огромный трехцветный 3D-кот (или кошка) «живет» своей жизнью на изогнутом LEG-экране, и все его действия выглядят крайне натурально.
Подобный формат рекламы имеет большие перспективы: он привлекает и удерживает внимание, становится популярным в соцсетях, получает массу восторженных откликов. Так площадка привлекает все больше новых рекламодателей.
Кошки остаются всеобщими любимцами в Японии. С большей вероятностью люди, оказавшиеся в районе «Синдзуку», увидят на билбордах именно этого зверя, причем это не обязательно будет знакомая нам трехцветная кошка – недавно новым жителем рекламных экранов стал котенок, представляющий компанию Sony|NURO 光.
Перескакивая с экрана на экран в погоне за рыбой, он побил «рекорд реалистичности» и сразу завоевал сердца зрителей.
Узнайте о японских кошках, ставших смотрителями на станции.