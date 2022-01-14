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Техника

На билбордах в Токио поселился еще и котенок. С рыбой (не продает, но показывает)

Анастасия Баринова
14 января 2022
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Фото: Kaei Japan/YouTube
kitten2.jpg
Фото: Kaei Japan/YouTube
kitten.jpg
Фото: Kaei Japan/YouTube
Гигантское 3D-животное демонстрирует будущее цифровой рекламы.

В прошлом году в Токио появилась новая достопримечательность: площадь Cross Space возле железнодорожной станции «Синдзюку» получила нового обитателя: интерактивного кота, созданного по сверхсовременным технологиям. Над рекламой нового типа работали специалисты компаний MicroAd Digital Signage и Yunika Vision. Огромный трехцветный 3D-кот (или кошка) «живет» своей жизнью на изогнутом LEG-экране, и все его действия выглядят крайне натурально.

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Читайте такжеГигантский 3D-кот на улицах Токио: будущее цифровой рекламы

Подобный формат рекламы имеет большие перспективы: он привлекает и удерживает внимание, становится популярным в соцсетях, получает массу восторженных откликов. Так площадка привлекает все больше новых рекламодателей.

Кошки остаются всеобщими любимцами в Японии. С большей вероятностью люди, оказавшиеся в районе «Синдзуку», увидят на билбордах именно этого зверя, причем это не обязательно будет знакомая нам трехцветная кошка – недавно новым жителем рекламных экранов стал котенок, представляющий компанию Sony|NURO 光

Перескакивая с экрана на экран в погоне за рыбой, он побил «рекорд реалистичности» и сразу завоевал сердца зрителей.

Узнайте о японских кошках, ставших смотрителями на станции.

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