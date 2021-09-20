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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Техника

На всех линиях метро Москвы заработала система «оплаты лицом»

Анастасия Баринова
20 сентября 2021
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Фото: Московский метрополитен
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Фото: Московский метрополитен
Теперь в планах городских властей – распространить инновацию на МЦК, МЦД и наземный транспорт.

Тестирование «оплаты лицом» в московском метро вышло на завершающую стадию: система работает на всех 14 линиях и 241 станции. Первая группа добровольцев для проверки работоспособности сервиса Face Pay была набрана в начале августа, а перед тем технологию испытывали сотрудники метро, совершившие таким образом более 1 млн проходов. Эксперимент тогда проводился на «голубой» линии московского метро. 

«Всего за несколько дней мы набрали больше тысячи желающих оплачивать свои поездки по распознаванию лица в метро. Это демонстрирует востребованность новой технологии у горожан. Сегодня московское метро — лидер по количеству способов оплаты проезда, и все они останутся. А Face Pay будет еще одним удобным сервисом для пассажиров, но не обязательным», – пресс-служба московского метрополитена.

Затем тестирование распространилось на Арбатско-Покровскую линию – для этого было приглашено еще 1000 участников. К 13 сентября в эксперименте участвовало уже 9 линий, и наконец последние пять станций были подключены 20 сентября.

Официально Face Pay заработает 15 октября. Чтобы воспользоваться новым методом оплаты, нужно установить специальное приложение, сфотографировать себя и отправить снимок, а также привязать банковскую карту или карту «Тройка». Проход осуществляется только через турникеты, на полу возле которых размещен черный стикер. Выше располагается камера, куда нужно посмотреть – турникет должен открыться в течение пары секунд, а деньги будут автоматически списаны с карты.  

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Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Лискутов сообщил о планах по запуску сервиса на МЦК, МЦД и наземном транспорте. Кроме того, он пообещал разработать для пользователей Face Pay систему скидок.

Аналогичный проект уже действует в Китае.

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