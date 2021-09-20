На всех линиях метро Москвы заработала система «оплаты лицом»

Затем тестирование распространилось на Арбатско-Покровскую линию – для этого было приглашено еще 1000 участников. К 13 сентября в эксперименте участвовало уже 9 линий, и наконец последние пять станций были подключены 20 сентября.

Официально Face Pay заработает 15 октября. Чтобы воспользоваться новым методом оплаты, нужно установить специальное приложение, сфотографировать себя и отправить снимок, а также привязать банковскую карту или карту «Тройка». Проход осуществляется только через турникеты, на полу возле которых размещен черный стикер. Выше располагается камера, куда нужно посмотреть – турникет должен открыться в течение пары секунд, а деньги будут автоматически списаны с карты.