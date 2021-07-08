Новое устройство быстро останавливает кровотечение при колотых ранах

Джозеф Бентли, студент из Университета Лафборо в Соединенном Королевстве, разработал устройство, которое может спасти жизнь человеку, получившему колотую рану, например, после нападения с ножом.
Устройство, получившее название REACT (rapid emergency actuated tamponade). Оно нацелено на области, которые обычно сложнее вылечить в случае получения серьезных ран – живот, подмышки и пах.
REACT состоит из двух частей, одна из которых представляет собой силиконовую гильзу медицинского класса, известную как тампонада, а другая – исполнительный механизм. Это спасательное устройство можно использовать только при открытой ране.
REACT использует функцию марли и оказывает давление на рану, чтобы остановить потерю крови. Однако при обычном раскладе, если марлю убрать после остановки кровотечения, рана открывается снова.
По словам Бентли, REACT устраняет эти проблемы, поскольку в ране надувается силиконовый баллончик или тампонада. Подобно марле, он оказывает давление на кровоточащую часть и позволяет крови свертываться.
Люди, получившие колотую рану, должны вставить тампонаду в открытую рану и использовать привод, который выглядит как ручная дрель с батарейным питанием, чтобы надуть тампонаду.
Бентли заявил, что тампонада может остановить кровотечение менее чем за одну минуту и ежегодно спасать сотни жизней. Устройство особенно подходит при колотых ранениях живота. Кроме того, ее легче и быстрее удалить, чем марлю, которая в настоящее время используется для остановки кровотечения.
Устройство REACT в настоящее время все еще является прототипом, но Бентли надеется, что ему удастся пройти через необходимые этапы, чтобы лица, оказывающие первую помощь, могли получить к нему доступ как можно скорее.