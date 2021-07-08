Новое устройство быстро останавливает кровотечение при колотых ранах

Джозеф Бентли, студент из Университета Лафборо в Соединенном Королевстве, разработал устройство, которое может спасти жизнь человеку, получившему колотую рану, например, после нападения с ножом.

Устройство, получившее название REACT (rapid emergency actuated tamponade). Оно нацелено на области, которые обычно сложнее вылечить в случае получения серьезных ран – живот, подмышки и пах.

REACT состоит из двух частей, одна из которых представляет собой силиконовую гильзу медицинского класса, известную как тампонада, а другая – исполнительный механизм. Это спасательное устройство можно использовать только при открытой ране.

REACT использует функцию марли и оказывает давление на рану, чтобы остановить потерю крови. Однако при обычном раскладе, если марлю убрать после остановки кровотечения, рана открывается снова.