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Техника

Новое устройство быстро останавливает кровотечение при колотых ранах

National Geographic Россия
08 июля 2021
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Фото: Loughborough University
И может спасти очень много жизней.

Джозеф Бентли, студент из Университета Лафборо в Соединенном Королевстве, разработал устройство, которое может спасти жизнь человеку, получившему колотую рану, например, после нападения с ножом. 

Устройство, получившее название REACT (rapid emergency actuated tamponade). Оно нацелено на области, которые обычно сложнее вылечить в случае получения серьезных ран – живот, подмышки и пах.

REACT состоит из двух частей, одна из которых представляет собой силиконовую гильзу медицинского класса, известную как тампонада, а другая – исполнительный механизм. Это спасательное устройство можно использовать только при открытой ране. 

REACT использует функцию марли и оказывает давление на рану, чтобы остановить потерю крови. Однако при обычном раскладе, если марлю убрать после остановки кровотечения, рана открывается снова.

По словам Бентли, REACT устраняет эти проблемы, поскольку в ране надувается силиконовый баллончик или тампонада. Подобно марле, он оказывает давление на кровоточащую часть и позволяет крови свертываться.

Люди, получившие колотую рану, должны вставить тампонаду в открытую рану и использовать привод, который выглядит как ручная дрель с батарейным питанием, чтобы надуть тампонаду. 

Бентли заявил, что тампонада может остановить кровотечение менее чем за одну минуту и ​​ежегодно спасать сотни жизней. Устройство особенно подходит при колотых ранениях живота. Кроме того, ее легче и быстрее удалить, чем марлю, которая в настоящее время используется для остановки кровотечения. 

Устройство REACT в настоящее время все еще является прототипом, но Бентли надеется, что ему удастся пройти через необходимые этапы, чтобы лица, оказывающие первую помощь, могли получить к нему доступ как можно скорее.

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