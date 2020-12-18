Новый американский спутник может видеть сквозь облака и даже стены зданий
Несколько месяцев назад компания Capella Space, разрабатывающая космическую технику, запустила спутник, способный делать четкие радиолокационные изображения любой точки мира с невероятным разрешением — даже сквозь стены некоторых зданий!
В отличие от большинства спутников, Capella 2 может делать четкие снимки ночью или днем, в дождь или в ясную погоду, пишет Futurism.
В среду Capella запустила платформу, позволяющую государственным или частным клиентам запрашивать изображения всего в мире — эта возможность станет еще больше после развертывания шести дополнительных спутников в следующем году.
Плохо ли это с точки зрения конфиденциальности? Вероятно. Но Баназаде утверждает, что это также закрывает многочисленные дыры в способах, которыми ученые и правительственные учреждения в настоящее время пытаются контролировать планету — государственные ведомства смогут проводить операции по спасению заложников или следить за аэропортами с помощью такого спутника. Исследователи могли бы наблюдать за вырубкой лесов в Амазонии, а инвесторы — следить за глобальной цепочкой поставок. При этом Capella Space подчеркивает, что планы клиентов не должны нарушать законодательства США.
«Есть множество недостатков в методах, при помощи которых мы сейчас наблюдаем Землю из космоса — большинство датчиков, которые мы используем для наблюдения Земли, являются оптическими датчиками изображения», — сказал он. «Если будет облачно, вы увидите облака, а не то, что происходит под ними. А если света не так много, вам будет очень трудно получить чёткое изображение».
Capella 2, напротив, может вглядываться сквозь облачный покров и снимать при дневном свете так же хорошо, как и в полной темноте. Это потому, что вместо оптического изображения он использует радар с синтезированной апертурой (SAR). Этот способ позволяет получать радиолокационные изображения поверхности планеты и находящихся на ней объектов независимо от метеорологических условий и уровня естественной освещенности местности с детальностью, сравнимой с аэрофотоснимками.
SAR работает аналогично тому, как дельфины и летучие мыши перемещаются с помощью эхолокации. Спутник излучает мощный радиосигнал на частоте 9,65 ГГц, а затем собирает и интерпретирует сигнал, вернувшийся на орбиту. А поскольку спутник посылает свой собственный сигнал, а не пассивно улавливает свет, иногда эти сигналы могут даже проникать прямо через стены зданий, будто рентгеновское зрение Супермена.
«На этой частоте облака в значительной степени прозрачны», — сказал Баназаде. «Вы можете смотреть сквозь облака, туман, влагу, дым, дымку. Эти вещи больше не имеют значения. А поскольку вы генерируете свой собственный сигнал, это как если бы вы несете фонарик. Тебе все равно, день сейчас или ночь».
Капелла не изобрел SAR. Но Баназаде говорит, что это первая американская компания, которая предложила эту технологию, и первая в мире, которая предложила более доступную платформу для использования потенциальными клиентами.
Еще одно нововведение, по его словам, — это разрешение, с которым спутники Capella могут собирать изображения. Каждый пиксель на одном из изображений спутника представляет собой квадрат размером 50×50 сантиметров, в то время как другие спутники SAR, представленные на рынке, могут опускаться только до пяти метров. Когда дело доходит до различения того, на что вы смотрите из космоса, это имеет огромное значение.
Особенно интригуют городские пейзажи. Небоскребы торчат из Земли, будто призрачные угловатые грибы — и если вы посмотрите внимательно, вы заметите, что можете видеть сквозь некоторые из них. Вы не сможете сделать это на изображении ниже, потому что оно слишком сжато, но Баназаде сказал, что исходное изображение было настолько подробным, что вы могли видеть отдельные комнаты.
На данный момент это максимальное разрешение, которое возможно с SAR. Не из-за технологических ограничений — хотя Capella надеется улучшить ситуацию с последующими запусками спутников в будущем, — а из-за законодательства США.
И что интересно, это ограничение разрешения — единственное ограничение, которое закон налагает на такие услуги, как Capella. По словам Баназаде, до тех пор, пока компания не улучшит разрешение даже на волосок от того, что есть сейчас, ее спутники могут отображать любую часть мира, которую запрашивает платящий клиент, — даже технически внутреннюю часть дома.
Возможностей предостаточно. Обучите два спутника SAR на одной и той же цели, и они смогут фактически отображать цели в трех измерениях с точностью до мельчайших различий в высоте. Баназаде сказал, что одна группа уже использует этот трюк, чтобы измерить, сколько нефти хранится в открытых нефтяных резервуарах или сколько извлекается из карьера в данный день, и использует эту информацию в качестве косвенного показателя стоимости различных товаров. Это также может помочь властям контролировать инфраструктуру на предмет возможных проблем с безопасностью: например, SAR может отслеживать, насколько опускается земля над туннелем с течением времени.
«Мы упрощаем взаимодействие людей с разным опытом с такой компанией, как мы, и это неизбежно приведет к увеличению числа пользователей, которые раньше не могли получить доступ к этому рынку. Это наша надежда», — сказал Баназаде.
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