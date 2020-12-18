Новый американский спутник может видеть сквозь облака и даже стены зданий

В среду Capella запустила платформу, позволяющую государственным или частным клиентам запрашивать изображения всего в мире — эта возможность станет еще больше после развертывания шести дополнительных спутников в следующем году.

Плохо ли это с точки зрения конфиденциальности? Вероятно. Но Баназаде утверждает, что это также закрывает многочисленные дыры в способах, которыми ученые и правительственные учреждения в настоящее время пытаются контролировать планету — государственные ведомства смогут проводить операции по спасению заложников или следить за аэропортами с помощью такого спутника. Исследователи могли бы наблюдать за вырубкой лесов в Амазонии, а инвесторы — следить за глобальной цепочкой поставок. При этом Capella Space подчеркивает, что планы клиентов не должны нарушать законодательства США.