Новый квантовый микроскоп позволяет увидеть то, что нельзя было увидеть

Австралийско-немецкая команда ученых под руководством Уорвика Боуэна из Университета Квинсленда объявила о создании квантового микроскопа. Он может более бережно исследовать биологические образцы, что позволяет наблюдать биологические структуры, которые иначе было бы невозможно увидеть.

Идея использовать специальные линзы для того, чтобы рассматривать миниатюрные предметы в подробностях, возникла у людей еще в конце XVI века. Те попытки экспериментов в этом направлении привели к созданию прообразов более поздних оптических микроскопов.

Уже в конце XVII века голландский исследователь Антони ван Левенгук смог рассмотреть через самодельный микроскоп бактерии, а в дальнейшем микроскопы только совершенствовались – вплоть до наших дней. Современные лазерные микроскопы позволяют нам увидеть структуры в 10 000 раз тоньше человеческого волоса.