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Техника

Новый микроробот умеет бегать, как таракан: видео

National Geographic Россия
05 июня 2020
HAMR-Jr
Посмотрите на последнюю разработку Гарвардского университета

Крошечный робот длиной около 2,25 см и весом всего 0,3 грамма, на создание которого инженеров из Гарварда вдохновили тараканы, умеет очень быстро бегать и прыгать. 

Робот, получивший название HAMR-Jr, может преодолевать до 14 длин своего тела в секунду, что делает его одним из самых маленьких и быстрых микророботов. Если пропорционально увеличить эти параметры до размеров человеческого тела, робот оказался бы в два раза быстрее, чем спринтер Усэйн Болт на рекордной стометровке. 

HAMR-Jr представляет собой уменьшенную в два раза модель робота HAMR, которого инженеры из Гарварда учили плавать и ходить под водой. 

«Большинство роботов такого масштаба довольно просты и демонстрируют только базовую мобильность. Мы показали, что не нужно жертвовать ловкостью, уменьшая размер», — Каушик Джаярам, ведущий автор работы.

Взгляните на другого робота, который профессионально собирает малину.

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