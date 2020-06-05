Новый микроробот умеет бегать, как таракан: видео

Посмотрите на последнюю разработку Гарвардского университета
Крошечный робот длиной около 2,25 см и весом всего 0,3 грамма, на создание которого инженеров из Гарварда вдохновили тараканы, умеет очень быстро бегать и прыгать.
Робот, получивший название HAMR-Jr, может преодолевать до 14 длин своего тела в секунду, что делает его одним из самых маленьких и быстрых микророботов. Если пропорционально увеличить эти параметры до размеров человеческого тела, робот оказался бы в два раза быстрее, чем спринтер Усэйн Болт на рекордной стометровке.
HAMR-Jr представляет собой уменьшенную в два раза модель робота HAMR, которого инженеры из Гарварда учили плавать и ходить под водой.
«Большинство роботов такого масштаба довольно просты и демонстрируют только базовую мобильность. Мы показали, что не нужно жертвовать ловкостью, уменьшая размер», — Каушик Джаярам, ведущий автор работы.
Взгляните на другого робота, который профессионально собирает малину.