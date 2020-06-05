Новый микроробот умеет бегать, как таракан: видео

Крошечный робот длиной около 2,25 см и весом всего 0,3 грамма, на создание которого инженеров из Гарварда вдохновили тараканы, умеет очень быстро бегать и прыгать.

Робот, получивший название HAMR-Jr, может преодолевать до 14 длин своего тела в секунду, что делает его одним из самых маленьких и быстрых микророботов. Если пропорционально увеличить эти параметры до размеров человеческого тела, робот оказался бы в два раза быстрее, чем спринтер Усэйн Болт на рекордной стометровке.