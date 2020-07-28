Новый орнитоптер хлопает четырьмя крыльями и летает с ловкостью, подобной колибри: видео

Существующие конфигурации дронов полагаются на пропеллеры и статические крылья. Орнитоптеры машут своими крыльями, чтобы создать толчок вперед. Сложная взаимосвязь между аэродинамикой и движением крыльев позволяет птицам и насекомым летать так, как это невозможно для обычных беспилотников.

Орнитоптеры представляют собой сложные механизмы. До сих пор беспилотники с хлопающими крыльями летали медленно и не могли достичь скорости и мощности, необходимых для вертикального взлета или длительного зависания.

Несколько коммерчески доступных орнитоптеров предназначены для полета вперед. Они поднимаются в воздух медленно и не могут парить или подниматься вертикально. Одно из отличий новой разработки состоит в том, что этот механизм использует эффект «хлопай и бросай». Две пары крыльев работают так, будто хлопают в ладоши. Это делает достаточную дополнительную тягу, чтобы поднять вес тела при зависании.