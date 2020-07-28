Новый орнитоптер хлопает четырьмя крыльями и летает с ловкостью, подобной колибри: видео

Команда инженеров из Австралии, Китая, Сингапура и Тайваня под руководством Ги Кеонг Лау из Национального университета Цзяо Тун разработали четырехкрылый птицеподобный аппарат, который превосходит в маневренности существующие дроны.
Орнитоптер оснащен четырьмя Х-образными крыльями из тонких пластиковых мембран, небольшим мотором и хвостом, который задает направление полета. Аппарат может летать и зависать на месте вертикально, планировать, летать горизонтально, резко разворачиваться и выполнять фигуры высшего пилотажа.
Существующие конфигурации дронов полагаются на пропеллеры и статические крылья. Орнитоптеры машут своими крыльями, чтобы создать толчок вперед. Сложная взаимосвязь между аэродинамикой и движением крыльев позволяет птицам и насекомым летать так, как это невозможно для обычных беспилотников.
Орнитоптеры представляют собой сложные механизмы. До сих пор беспилотники с хлопающими крыльями летали медленно и не могли достичь скорости и мощности, необходимых для вертикального взлета или длительного зависания.
Несколько коммерчески доступных орнитоптеров предназначены для полета вперед. Они поднимаются в воздух медленно и не могут парить или подниматься вертикально. Одно из отличий новой разработки состоит в том, что этот механизм использует эффект «хлопай и бросай». Две пары крыльев работают так, будто хлопают в ладоши. Это делает достаточную дополнительную тягу, чтобы поднять вес тела при зависании.
Разработчики отметили, что орнитоптер весом всего 26 граммов расходует в полтора раза меньше энергии, чем лучшие современные пропеллерные системы. В дальнейшем на примере этой разработки инженеры смогут найти способ уменьшить расход топлива винтовых самолетов.
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