Новый шагающий робот будет доставлять посылки. Его создатели вдохновлялись страусами

Дигит сможет доставлять товары и посылки прямо до двери, на любой этаж, а также оказывать помощь при стихийных бедствиях и в поисково-спасательных операциях. К настоящему времени робот доказал свою способность идти через грязь и траву; он не упал, шагая по окруженному водой деревянному мосту и не вышел из строя, стоя на улице под сильным дождем. Создавая основу конструкции, разработчики вдохновлялись строением страуса: робот, по их мнению, обладает той же ловкостью и выносливостью.



Его предшественником были роботы Кэсси (Cassie) и ATRIAS. Работа над ними велась на протяжении последнего десятилетия, что позволило усовершенствовать характеристики устройства. Дигит имеет подвижные бедра, позволяющие ему двигаться назад, вперед, из стороны в сторону и одновременно вращать обе ноги. У него даже есть лодыжки с автономным питанием: робот использует их, чтобы стоять на месте без необходимости постоянно двигать ногами, как это делает ATRIAS.