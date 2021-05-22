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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Техника

Новый шагающий робот будет доставлять посылки. Его создатели вдохновлялись страусами

Анастасия Баринова
22 мая 2021
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Дигит
Фото: Agility Robotics
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Дигит
Фото: Agility Robotics
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Кэсси
Фото: Agility Robotics
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Кэсси
Фото: Agility Robotics
Подъем на ступеньки остается для аппаратов сложным вызовом.

Инженеры-робототехники создают самые разные модели роботов, предназначенных для различных задач. Компания Agility Robotics из штата Орегон представила двуногого робота Дигита (Digit). Его походка напоминает человеческую, и эта особенность дает ему большую мобильность по сравнению с другими видами роботов.

Дигит сможет доставлять товары и посылки прямо до двери, на любой этаж, а также оказывать помощь при стихийных бедствиях и в поисково-спасательных операциях. К настоящему времени робот доказал свою способность идти через грязь и траву; он не упал, шагая по окруженному водой деревянному мосту и не вышел из строя, стоя на улице под сильным дождем. Создавая основу конструкции, разработчики вдохновлялись строением страуса: робот, по их мнению, обладает той же ловкостью и выносливостью.

Его предшественником были роботы Кэсси (Cassie) и ATRIAS. Работа над ними велась на протяжении последнего десятилетия, что позволило усовершенствовать характеристики устройства. Дигит имеет подвижные бедра, позволяющие ему двигаться назад, вперед, из стороны в сторону и одновременно вращать обе ноги. У него даже есть лодыжки с автономным питанием: робот использует их, чтобы стоять на месте без необходимости постоянно двигать ногами, как это делает ATRIAS.

Сейчас исследователи совершенствуют конфигурацию ног, что позволит уменьшить размер двигателей, а также научить устройство подниматься по ступенькам.

Эта технология также может быть востребована в медицинской сфере – в частности, для протеза конечностей или экзоскелетов. Посмотрите, как шагает японский 18-метровый робот.

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