Обезьяна играет в видеоигру силой мысли: видео

Одна из компаний под управлением Илона Маска, Neuralink, с 2017 года тестирует технологию управления техникой силой мысли. В 2019 году команда отчиталась об успешных опытах на приматах, а теперь технология обкатана и представлена широкой общественности.
First @Neuralink product will enable someone with paralysis to use a smartphone with their mind faster than someone using thumbs— Elon Musk (@elonmusk) April 9, 2021
Компания опубликовала видео, на котором обезьяна-геймер не касается джойстика. Примерно за 6 недель до съемки девятилетней макаке Пейдж вживили в мозг нейронные чипы. На первом этапе обезьяна училась играть с джойстиком в «Понг». В этой видеоигре, аналоге пинг-понга, шарик соперника отбивается небольшой платформой, двигающейся по вертикали. По трубке, расположенной под монитором, для мотивации подавался банановый смузи.
Пока обезьяна осваивала новое развлечение, нейронные сигналы мозга, координирующие движение кистей, передавались по беспроводной сети на компьютер. Собранный массив данных был декодирован алгоритмом, который смоделировал соотношения между часто повторяющимися последовательностями нейронной активности и соответствующими движениями джойстика.
После того, как алгоритм был откалиброван, компания отключила джойстик (1:35 на видеозаписи). Обезьяна еще пользуется им по привычке, но игра продолжается исключительно силой ее мысли. И когда джойстик был убран вообще (2:15), игра шла в прежнем режиме: обезьяна планировала движения своих кистей, а считывающий нейронные сигналы алгоритм управлял движениями курсора. И более того: даже когда скорость игры была увеличена, геймер не упустил шарик.
Главная цель этой технологии — помочь людям с ограниченными физическими возможностями пользоваться компьютерами и смартфонами.
Узнайте о разработке Neuralink больше и сравните ее с работой российских ученых в том же направлении.