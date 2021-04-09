Обезьяна играет в видеоигру силой мысли: видео

После того, как алгоритм был откалиброван, компания отключила джойстик (1:35 на видеозаписи). Обезьяна еще пользуется им по привычке, но игра продолжается исключительно силой ее мысли. И когда джойстик был убран вообще (2:15), игра шла в прежнем режиме: обезьяна планировала движения своих кистей, а считывающий нейронные сигналы алгоритм управлял движениями курсора. И более того: даже когда скорость игры была увеличена, геймер не упустил шарик.

Главная цель этой технологии — помочь людям с ограниченными физическими возможностями пользоваться компьютерами и смартфонами.

Узнайте о разработке Neuralink больше и сравните ее с работой российских ученых в том же направлении.