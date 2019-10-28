Система сбора мусора в океане займется реками

Согласно подсчетам The Ocean Cleanup, ежегодно в океан из рек попадает 2,4 миллиона тонн пластикового мусора. Большая часть загрязнений приходится на Азию – поэтому сейчас система сбора мусора, предназначенная для океанов, расширяет свою сферу действия и на реки.

Устройство для решения этой проблемы получило название Interceptor — это катамаран, к которому прикреплён длинный плавающий барьер из гибких балок для сбора и удержания мусора. Аппарат работает на солнечной энергии и может собирать до 50 тонн мусора в день. Тестирование устройства началось в Роттердаме, а после Interceptor очищал реки в Джакарте и Малайзии.