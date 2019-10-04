Огромный авианосец выходит из сухого дока: видео

Атомный авианосец USS George Washington (CVN-73) был заложен 25 августа 1986 года, спущен на воду 21 июля 1990 года, а спустя два года был зачислен в состав американского флота. Длина корабля составляет 333 метра, ширина – 78 метров, высота – 74 метра. Общая площадь взлетно-посадочной площадки составляет 18000 м². Авианосец способен вместить до 90 самолетов и вертолетов; для их подъема на палубу из ангара используется четыре лифта.
Корабль, носящий имя первого президента Соединенных Штатов, способен развивать скорость более 30 узлов (56 км/ч) и может пройти более 3 000 000 морских миль (5 600 000 км) без дозаправки. Во время своей службы он выполнял задачи во множестве мест, в том числе в Персидском заливе, Средиземном и Южно-Китайском морях. В октябре 2016 года корабль был направлен в Гаити для помощи после урагана «Мэтью».
В 2017 году настало время для его капитального ремонта, который продлится до 2021 года. К настоящему времени выполнено 60% работ, и корабль был выведен из сухого дока на верфи Newport News Shipbuilding. Для этого в док потребовалось закачать более 450 миллионов литров воды, а затем буксиры вывели авианосец и пришвартовали его рядом со строительными кранами.
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