Огромный авианосец выходит из сухого дока: видео

Корабль, носящий имя первого президента Соединенных Штатов, способен развивать скорость более 30 узлов (56 км/ч) и может пройти более 3 000 000 морских миль (5 600 000 км) без дозаправки. Во время своей службы он выполнял задачи во множестве мест, в том числе в Персидском заливе, Средиземном и Южно-Китайском морях. В октябре 2016 года корабль был направлен в Гаити для помощи после урагана «Мэтью».



В 2017 году настало время для его капитального ремонта, который продлится до 2021 года. К настоящему времени выполнено 60% работ, и корабль был выведен из сухого дока на верфи Newport News Shipbuilding. Для этого в док потребовалось закачать более 450 миллионов литров воды, а затем буксиры вывели авианосец и пришвартовали его рядом со строительными кранами.