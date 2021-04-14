Пентагон признал подлинным очередное видео с НЛО. На нем заметили «летящую пирамиду»

1 мая 2020 года американское Управление военно-морской разведки подготовило секретный брифинг, на котором анализировались свидетельства встреч с неопознанными летающими объектами. Минобороны США не рассматривает НЛО как инопланетные корабли: военных в первую очередь интересуют те объекты, которые не удалось опознать: они могут быть аппаратами враждебных стран, и, вероятно, проводят разведку или готовят вторжение.

ВМС США нередко предоставляют записи таких встреч, и съемка от 2019 года была признана подлинной. В коротком клипе, который снял экипаж эсминца «Рассел» (USS Russell), показаны три слабо светящихся шара, которые парят над военным кораблем, и кроме того, в объектив попадает треугольный объект, летящий на высоте около 210 метров.