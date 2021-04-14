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Техника

Пентагон признал подлинным очередное видео с НЛО. На нем заметили «летящую пирамиду»

Анастасия Баринова
14 апреля 2021
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Фото: Jeremy Corbell/YouTube
Объекты необычной формы пролетали над флотом ВМС США в 2019 году.

1 мая 2020 года американское Управление военно-морской разведки подготовило секретный брифинг, на котором анализировались свидетельства встреч с неопознанными летающими объектами. Минобороны США не рассматривает НЛО как инопланетные корабли: военных в первую очередь интересуют те объекты, которые не удалось опознать: они могут быть аппаратами враждебных стран, и, вероятно, проводят разведку или готовят вторжение. 

ВМС США нередко предоставляют записи таких встреч, и съемка от 2019 года была признана подлинной. В коротком клипе, который снял экипаж эсминца «Рассел» (USS Russell), показаны три слабо светящихся шара, которые парят над военным кораблем, и кроме того, в объектив попадает треугольный объект, летящий на высоте около 210 метров.

Режиссер Джереми Корбелл, собирающий материал для своего сайта ExtraordinaryBeliefs.com, смог получить и обнародовать это видео. В связи с большим общественным интересом Пентагону пришлось его прокомментировать: пресс-секретарь ведомства Сьюзан Гоф подтвердила, что запись подлинная.

«Я подтверждаю, что упомянутые фото- и видеоматериалы сделали моряки ВМС США. Разведка занимается расследованиями всех этих случаев».

Гоф отказалась раскрывать какие-либо детали. По ее словам, эти данные в любом случае будут секретными, поскольку представляют интерес для противника. 

Узнайте о других инцидентах с НЛО, которые частично рассекретил Пентагон.

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