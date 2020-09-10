Первый в мире портативный аппарат МРТ проверили на пациентах

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, сообщает о многообещающих результатах тестирования первого в мире портативного аппарата МРТ в реальных условиях интенсивной терапии. Новаторское устройство эффективно обнаруживало аномалии головного мозга почти у всех исследованных пациентов, открывая путь для новых возможностей диагностики прямо у постели больного без необходимости го транспортировки.
Система магнитно-резонансной томографии (МРТ), разработанная технологической компанией Hyperfine, была впервые представлена в прошлом году. Утверждается, что устройство в 20 раз дешевле, потребляет в 35 раз меньше энергии и в 10 раз легче, чем современные аппараты МРТ.
Традиционные аппараты МРТ — это большие и дорогие устройства, для которых требуются специально оборудованные помещения и в которых должны находиться мощные магнитные поля, используемые для получения изображений. До недавнего времени перспектива портативного аппарата МРТ была немыслима, но недавние достижения позволили создавать изображения с использованием меньших магнитов.
Магнитные поля, используемые в аппаратах МРТ, высчитываются с помощью единицы измерения, называемой Тесла (Тл). Большинство современных аппаратов МРТ используют мощные магниты в диапазоне от 1,5 Тл до 3 Тл.
В новом аппарате POC Hyperfine используется значительно меньший магнит — всего 0,064 Тл. Прибор можно легко подвинуть прямо к постели пациента, а питается он от простой розетки.
В новом исследовании ученые из Yale Medicine протестировали эффективность нового устройства МРТ на 30 пациентах, поступивших в отделение интенсивной терапии нейробиологии Йельской больницы Нью-Хейвена. Прибор обнаружил множество аномалий, от опухолей головного мозга до ишемического инсульта, у 29 пациентов.
В ходе исследования также была возможность изучить неврологические эффекты COVID-19 у 20 пациентов, поступивших в отделение интенсивной терапии. Пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции нельзя транспортировать в большие кабинеты МРТ, поэтому портативный прибор пришелся как нельзя кстати. У восьми из 20 обследованных пациентов с COVID-19 наблюдались острые неврологические нарушения, связанные с этим заболеванием.
Как сообщают разработчики устройства, перед коммерческим внедрением аппарата в клиническую среду необходимо провести дополнительные испытания. В дальнейших исследованиях необходимо напрямую сравнить результаты POC Hyperfine со снимками обычных устройств МРТ.
Пока в Hyperfine заявляют, что новый прибор не предназначен для замены традиционной МРТ-визуализации, а должен служить дополнительным диагностическим инструментом.
Разработчики предполагают, что аппарат можно интегрировать в машины скорой помощи для мобильной оценки пациентов. Это потенциально может дать парамедикам возможность немедленно диагностировать симптомы инсульта еще до того, как пациент попадет в больницу.
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