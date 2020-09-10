Первый в мире портативный аппарат МРТ проверили на пациентах

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Neurology, сообщает о многообещающих результатах тестирования первого в мире портативного аппарата МРТ в реальных условиях интенсивной терапии. Новаторское устройство эффективно обнаруживало аномалии головного мозга почти у всех исследованных пациентов, открывая путь для новых возможностей диагностики прямо у постели больного без необходимости го транспортировки.

Система магнитно-резонансной томографии (МРТ), разработанная технологической компанией Hyperfine, была впервые представлена ​​в прошлом году. Утверждается, что устройство в 20 раз дешевле, потребляет в 35 раз меньше энергии и в 10 раз легче, чем современные аппараты МРТ.

Традиционные аппараты МРТ — это большие и дорогие устройства, для которых требуются специально оборудованные помещения и в которых должны находиться мощные магнитные поля, используемые для получения изображений. До недавнего времени перспектива портативного аппарата МРТ была немыслима, но недавние достижения позволили создавать изображения с использованием меньших магнитов.