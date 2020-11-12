Первые пассажиры протестировали вакуумный транспорт Virgin Hyperloop: видео

По словам представителей Virgin, после ввода в регулярное использование капсулы смогут перевозить до 28 человек одновременно; также разрабатываются более крупные модели для перемещения товаров.

Virgin Hyperloop привлекла более 400 миллионов долларов инвестиций, в основном от генерального директора компании Ричарда Брэнсона и логистической компании DP World, принадлежащей правительству Дубая. Virgin — одна из многих компаний, работающих над разработкой этой технологии.

Проект вакуумного поезда предложил в 2012 году Илон Маск. Предприниматель пообещал, что новое транспортное средство будет в 2 раза быстрее самолета и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда.

В основе технологии Virgin Hyperloop лежит не воздушная подушка, предложенная Маском, а пассивная магнитная левитация (в отличие от активной магнитной левитации у маглевов). Эта технология разработана в Ливерморской национальной лаборатории, она предполагает, что постоянные магниты, прикрепленные к капсуле, тем самым движутся над проводящей поверхностью.

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