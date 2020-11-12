Первые пассажиры протестировали вакуумный транспорт Virgin Hyperloop: видео

Компания Virgin Hyperloop из Лос-Анджелеса впервые провела испытание своей вакуумной транспортной системы с пассажирами на борту капсулы. Тест прошел на испытательном полигоне DevLoop в пустыне недалеко от Лас-Вегаса.
Первыми двумя пассажирами капсулы XP-2, получившей название Pegasus, стали технический директор и соучредитель Virgin Hyperloop Джош Гигель и руководитель отдела обслуживания пассажиров Сара Лучиан.
Протяженность тестовой трассы составляет 500 метров, а диаметр вакуумного трубопровода равен 3,3 м. Компания провела более 400 тестов на этом треке, и впервые — с пассажирами. В ходе тестирования капсула достигла скорости 160 км/ч.
Лучиан заявила, что не почувствовала дискомфорта во время поездки. По ее словам, поездка была плавной и «совсем непохожей на американские горки», хотя ускорение было довольно быстрым. Гигель добавил, что ускорение было таким же, как при наборе высоты самолетом.
Hyperloop предназначен для перевозки пассажиров небольшими капсулами через вакуумную трубку, и разработчики утверждают, что эта система может произвести революцию в области высокоскоростных путешествий.
Как заявляют в компании, капсула сможет развивать максимальную скорость 1080 километров в час. Это предполагает, что поездка из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско займет всего 45 минут. При этом, технология предполагает нулевой углеродный след.
По словам представителей Virgin, после ввода в регулярное использование капсулы смогут перевозить до 28 человек одновременно; также разрабатываются более крупные модели для перемещения товаров.
Virgin Hyperloop привлекла более 400 миллионов долларов инвестиций, в основном от генерального директора компании Ричарда Брэнсона и логистической компании DP World, принадлежащей правительству Дубая. Virgin — одна из многих компаний, работающих над разработкой этой технологии.
Проект вакуумного поезда предложил в 2012 году Илон Маск. Предприниматель пообещал, что новое транспортное средство будет в 2 раза быстрее самолета и в 3-4 раза быстрее скоростного поезда.
В основе технологии Virgin Hyperloop лежит не воздушная подушка, предложенная Маском, а пассивная магнитная левитация (в отличие от активной магнитной левитации у маглевов). Эта технология разработана в Ливерморской национальной лаборатории, она предполагает, что постоянные магниты, прикрепленные к капсуле, тем самым движутся над проводящей поверхностью.
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