Первый в мире корабль на водородном топливе пришвартовался в Лондоне

Energy Observer отправился в шестилетнюю экспедицию из французского порта Сен-Мало в 2017 году. За это время он преодолел более 33 тыс. километров без вредных выбросов в атмосферу. Лондон стал 47-й и последней остановкой в рамках тура по Северной Европе — сейчас плавучая лаборатория пришвартована к Тауэрскому мосту. В следующем году корабль направится в Северную Азию и прибудет в Токио к Олимпийским Играм-2020. Целью экспедиции является разработка коммерческого продукта, связанного с источниками возобновляемой энергии, который, по словам члена экипажа Амели Конти, будет доступен в течение ближайших 5-10 лет.

Energy Observer работает на сочетании трёх источников возобновляемой энергии — он получает половину энергии от солнца, около 42% от ветра и 6% от потребления водорода. Корабль был построен 25 лет назад, а его экипаж состоит из всего из шести человек. Судно уже несколько раз выходило в открытое плавание в разных частях планеты, прежде чем обновилось с применением новой технологии стоимостью 4.7 млн долларов.