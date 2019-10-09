Первый в мире корабль на водородном топливе пришвартовался в Лондоне
Energy Observer отправился в шестилетнюю экспедицию из французского порта Сен-Мало в 2017 году. За это время он преодолел более 33 тыс. километров без вредных выбросов в атмосферу. Лондон стал 47-й и последней остановкой в рамках тура по Северной Европе — сейчас плавучая лаборатория пришвартована к Тауэрскому мосту. В следующем году корабль направится в Северную Азию и прибудет в Токио к Олимпийским Играм-2020. Целью экспедиции является разработка коммерческого продукта, связанного с источниками возобновляемой энергии, который, по словам члена экипажа Амели Конти, будет доступен в течение ближайших 5-10 лет.
Energy Observer работает на сочетании трёх источников возобновляемой энергии — он получает половину энергии от солнца, около 42% от ветра и 6% от потребления водорода. Корабль был построен 25 лет назад, а его экипаж состоит из всего из шести человек. Судно уже несколько раз выходило в открытое плавание в разных частях планеты, прежде чем обновилось с применением новой технологии стоимостью 4.7 млн долларов.
В августе 2018 года Energy Observer путешествовал из Санкт-Петербурга до Шпицбергена (Арктика). Судно первым в мире преодолело расстояние в 5700 км в условиях полной энергетической автономии, подпитываясь лишь возобновляемой энергией и водородом.
При движении со скоростью до 7,12 узлов Energy Observer собирает морскую воду и опресняет её. Затем электролизер расщепляет жидкость на кислород и водород, который впоследствии сжимается и хранится в двух резервуарах по обе стороны корабля.
«В общей сложности корабль может хранить 62 кг водорода, что эквивалентно двум мегаваттам энергии. Это годовое потребление среднего домохозяйства. Мы используем возобновляемую энергию весь день, чтобы заряжать наши батареи и приводить лодку в движение. Когда нам не хватает этих источников, мы используем собственный водород», — говорит Амели Конти.
12-метровые паруса OceanWings вращаются на 360 градусов и улавливают максимальные объем ветряных потоков. Инженеры надеются, что в будущем полностью автоматизированные паруса будут установлены и на грузовых судах для сбережения энергии.