Первый в мире полностью электрический самолет прошел испытания

Электросамолетом управлял генеральный директор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл. Эта компания занимается авиаперевозками пассажиров между Ванкувером, горнолыжным курортом Уистлер и близлежащими островами. По словам Макдугалла, Harbour Air планирует электрифицировать весь свой воздушный флот.

Компания сэкономит миллионы долларов на топливе и на техническом обслуживании, так как электродвигатели требуют гораздо меньшего ухода, сообщил Макдугалл.

Двигатель самолета, как заверила компания, «обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов». Harbour Air и magniX в скором времени начнут процесс сертификации и утверждения для двигательной системы и оснащения самолетов такими электродвигателями.

Harbour Air не единственная компания, которая занимается подобными разработками. Аналогичные работы ведут, в частности, Boeing и Airbus.

В 2017 году на авиасалоне Ле-Бурже израильская компания Eviation Aircraft показала прототип электросамолета, который, как утверждают разработчики, сможет преодолевать до тысячи километров без подзарядки.