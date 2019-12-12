Первый в мире полностью электрический самолет прошел испытания

Испытания первого в мире полностью электрического коммерческого самолета прошли в канадском Ванкувере. Электросамолет, представляющий из себя гидроплан, стартовал и приземлился на водной поверхности; полет длился около четырех минут.
Самолет стал совместным творением компаний Harbour Air и magniX. Они разработали летательный аппарат на основе шестиместного самолета марки de Havilland Canada DHC-2 Beaver 1957 года выпуска. Электросамолет оснащен литий-ионными батареями, заряда которых хватает на 35 минут полета и примерно на 165 километров.
Электросамолетом управлял генеральный директор и основатель Harbour Air Грег Макдугалл. Эта компания занимается авиаперевозками пассажиров между Ванкувером, горнолыжным курортом Уистлер и близлежащими островами. По словам Макдугалла, Harbour Air планирует электрифицировать весь свой воздушный флот.
Компания сэкономит миллионы долларов на топливе и на техническом обслуживании, так как электродвигатели требуют гораздо меньшего ухода, сообщил Макдугалл.
Двигатель самолета, как заверила компания, «обеспечивает чистый и эффективный способ питания самолетов». Harbour Air и magniX в скором времени начнут процесс сертификации и утверждения для двигательной системы и оснащения самолетов такими электродвигателями.
Harbour Air не единственная компания, которая занимается подобными разработками. Аналогичные работы ведут, в частности, Boeing и Airbus.
В 2017 году на авиасалоне Ле-Бурже израильская компания Eviation Aircraft показала прототип электросамолета, который, как утверждают разработчики, сможет преодолевать до тысячи километров без подзарядки.