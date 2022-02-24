Почему внедрение роботов привело к росту смертности в США

Потеряв рабочие места из-за распространения робототехники, люди впадают в отчаяние.

Группа американских ученых провела при поддержке Управления социального обеспечения США необычное исследование. Рассмотрев влияние автоматизации на жизнь людей, специалисты нашли связь с ростом смертности.

«В течение десятилетий производители в Соединенных Штатах обращались к автоматизации, чтобы оставаться конкурентоспособными на мировом рынке. Но эта технологическая инновация сократила количество качественных рабочих мест, доступных для взрослых людей без высшего образования – группы, которая в последние годы столкнулась с ростом смертности», – ведущий автор исследования, доцент социологии Рурк О’Брайен.

Автоматизация является основной причиной сокращения рабочих мест в обрабатывающей промышленности США наряду с другими факторами, включая конкуренцию с производителями из странах с более низкой стоимостью рабочей силы, таких как Китай и Мексика.

Предыдущие исследования показали, что внедрение промышленных роботов привело к потере от 420 000 до 750 000 рабочих мест в 1990-х и 2000-х годах, большинство из которых приходилось на производство.

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Одновременно с 1980 года уровень смертности в США отличается от показателей прочих стран с высоким уровнем дохода. Сегодня американцы в среднем умирают на три года раньше, чем их сверстники в других богатых странах. Чтобы понять вклад автоматизации в эту тенденцию, исследователи взяли статистику по разным отраслям промышленности за период с 1993 по 2007 гг. Эти показатели были объединены с данными о смертях в те же годы.

Подсчеты показали, что каждый новый робот, заменивший 1000 рабочих, привел примерно к восьми дополнительным смертельным случаям на 100 000 мужчин в возрасте от 45 до 54 лет, и почти к четырем дополнительным смертельным случаям на 100 000 женщин в той же возрастной группе.

В частности, стало значительно больше «смертей от отчаяния»: среди мужчин среднего возраста зафиксирован рост числа самоубийств, а среди мужчин всех возрастов и женщин в возрасте от 20 до 29 лет увеличилось число случаев передозировки наркотиков. Кроме того, потеря рабочих мест и снижение уровня заработной платы по причине автоматизации привело к росту случаев убийств, рака и сердечно-сосудистых заболеваний в разных возрастных группах.

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Исследователи предложили властям пакет мер, направленных на смягчение пагубных последствий автоматизации – это шаги в области системы социальной защиты и политики на рынке труда.

Между тем роботы заменяют не только низкоквалифицированных работников – они уже проводят серьезные хирургические операции. И справляются лучше людей.