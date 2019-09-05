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Техника

Почтальон-ракета: изобретатель доставил письмо на реактивном ранце

05 сентября 2019
Ричард Браунинг
Почтовые голуби больше не нужны!

В 1934 году немецкий предприниматель Герхард Цукер попытался использовать ракету, чтобы доставить письмо на остров Уайт у южного побережья Англии. Но ракета затонула, и корреспонденция бесследно исчезла в водах пролива Те-Солент.

85 лет спустя британскому изобретателю Ричарду Браунингу удалось осуществить трюк. Но вместо того, чтобы прикрепить письмо к ракете, он надел реактивный костюм и доставил посылку, поставив личный рекорд полёта.

Весь путь из замка Херста в Лимингтоне в форт Альберт на острове Уайт занял 75 секунд, а преодолённое расстояние составило 1,3 километра.

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