Почтальон-ракета: изобретатель доставил письмо на реактивном ранце

Почтовые голуби больше не нужны!
В 1934 году немецкий предприниматель Герхард Цукер попытался использовать ракету, чтобы доставить письмо на остров Уайт у южного побережья Англии. Но ракета затонула, и корреспонденция бесследно исчезла в водах пролива Те-Солент.
85 лет спустя британскому изобретателю Ричарду Браунингу удалось осуществить трюк. Но вместо того, чтобы прикрепить письмо к ракете, он надел реактивный костюм и доставил посылку, поставив личный рекорд полёта.
Весь путь из замка Херста в Лимингтоне в форт Альберт на острове Уайт занял 75 секунд, а преодолённое расстояние составило 1,3 километра.