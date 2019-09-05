Почтальон-ракета: изобретатель доставил письмо на реактивном ранце

В 1934 году немецкий предприниматель Герхард Цукер попытался использовать ракету, чтобы доставить письмо на остров Уайт у южного побережья Англии. Но ракета затонула, и корреспонденция бесследно исчезла в водах пролива Те-Солент.

85 лет спустя британскому изобретателю Ричарду Браунингу удалось осуществить трюк. Но вместо того, чтобы прикрепить письмо к ракете, он надел реактивный костюм и доставил посылку, поставив личный рекорд полёта.