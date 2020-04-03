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Техника

Подводная съемка во время карантина: фотограф делает потрясающие кадры пластилиновых рыб

Текст и фото: Сергей Шанин
03 апреля 2020
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Профессиональный фотограф Сергей Шанин во время вынужденной самоизоляции решил не терять времени — и протестировать самодельное устройство для подводной съемки.

Подводные фотографии часто привлекают внимание зрителей. Но иногда для создания интересного кадра хочется добавить еще творческий подход.

Три года назад подо льдом Охотского моря прошли первые тесты самодельного устройства, которое позволяло создать волшебный фон из «кружочков». Устройство представляло собой небольшую площадку, покрытую губками для мытья посуды, с приделанной ручкой. Поэтому в шутку мы его иногда называли «сковородкой».

Для сьемки подбирались объективы, дающие явно выраженный эффект, их называют «генераторами пузырей». Именно отражение света от металлических завитков губки позволяет сделать необычный кадр. Полученный кадр был отмечен наградой международного фотоконкурса (второе место среди профессионалов в подводной номинации фотоконкурса Nikon 2017).

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«Звездные креветки»

В этом году устройство было доработано и протестировано в домашней ванне. Для создания творческого настроения из пластилина были изготовлены фигурки голожаберного моллюска , рыбок-амфиприонов и неведомого существа, напоминающего одновременно лягушку, тритона и рака-богомола. 

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Результаты фотосессии (в галерее ниже) наглядно доказвают, что подводной арт-фотографией можно заниматься не только в экзотических местах, но и дома — даже если это единственное место, где ей получается заниматься по вине не зависящих от нас обстоятельств. 

Сергей Шанин закончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова. Руководит собственной ИТ-компанией. Подводной фотографией занимается с 2004 года. Неоднократный победитель международных фотоконкурсов. Любит эксперименты и находится в постоянном поиске новых творческих подходов в природной фотографии.

А вот более ранние снимки Сергея, которые публиковались на нашем фотохостинге

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Семья сивучей
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Свадьба морских ангелов
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Гигантский осьминог Дофлейна
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Колючий краб

Также снимки фотографа печатались в нашем журнале в статье о Монероне — острове морских львов. 

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