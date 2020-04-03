Подводная съемка во время карантина: фотограф делает потрясающие кадры пластилиновых рыб

Подводные фотографии часто привлекают внимание зрителей. Но иногда для создания интересного кадра хочется добавить еще творческий подход.

Три года назад подо льдом Охотского моря прошли первые тесты самодельного устройства, которое позволяло создать волшебный фон из «кружочков». Устройство представляло собой небольшую площадку, покрытую губками для мытья посуды, с приделанной ручкой. Поэтому в шутку мы его иногда называли «сковородкой».

Для сьемки подбирались объективы, дающие явно выраженный эффект, их называют «генераторами пузырей». Именно отражение света от металлических завитков губки позволяет сделать необычный кадр. Полученный кадр был отмечен наградой международного фотоконкурса (второе место среди профессионалов в подводной номинации фотоконкурса Nikon 2017).