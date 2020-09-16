Подводный дата-центр Microsoft оказался в восемь раз надежнее, чем обычный

Весной 2018 года команда Microsoft Project Natick поместила центр обработки данных на морское дно у Оркнейских островов Шотландии. В течение следующих двух лет члены группы тестировали и отслеживали производительность и надежность серверов.
Предполагалось, что запечатанный контейнер на дне моря обеспечит повышение общей надежности дата-центра, поскольку на суше коррозия от кислорода, колебания температуры, случайные толчки людей, которые меняют вышедшие из строя части устройств, и другие переменные способствуют отказу оборудования.
Расчеты команды подтвердились, а результаты превзошли все их ожидания. Только в восьми из 864 серверов на борту цилиндра произошли сбои. Как отметили в компании, это делает подводный дата-центр в восемь раз более надежным, чем центры обработки данных на земле.
В Microsoft считают, что азотная атмосфера, которая менее агрессивна, чем кислород, и отсутствие людей, случайно задевающих компоненты, стали главными причинами столь впечатляющей разницы.
Сверху контейнер был покрыт водорослями и ракушками, однако внутри практически не изменился с момента погружения в воду. В компании предполагают, что результаты этого эксперимента, вероятно, заставят их пересмотреть взгляды на необходимость содержания масштабной инфраструктуры для поддержания дата-центров.
Руководитель проекта Бен Катлер признался, что уже думает о таких сценариях, как совместное размещение подводного центра обработки данных с морской ветряной электростанцией. Даже при слабом ветре мощности электростанции должно хватить для дата-центра. В крайнем случае, к линии электропередачи от берега можно добавить оптоволоконный кабель, необходимый для передачи данных.
Другие преимущества могут включать устранение необходимости в использовании запасных частей. В аварийном центре обработки данных все серверы заменяются примерно раз в пять лет. Высокая надежность серверов означает, что те немногие, которые выходят из строя раньше, просто отключаются.
Кроме того, Project Natick показал, что центры обработки данных можно эксплуатировать и поддерживать в прохладном состоянии без использования ресурсов пресной воды.
Концепция подводного центра обработки данных появилась на выставке Microsoft в 2014 году во время ThinkWeek, мероприятия, на котором сотрудники собираются для обмена нестандартными идеями. Эта концепция считалась потенциальным способом молниеносного предоставления облачных услуг населению прибрежных районов.
Более половины населения мира живет в пределах 190 километров от побережья. Как отмечают авторы проекта, если разместить центры обработки данных под водой вблизи прибрежных городов, данные будут перемещаться на небольшое расстояние, что приведет к быстрому и плавному веб-серфингу.
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