Подводный дата-центр Microsoft оказался в восемь раз надежнее, чем обычный

Весной 2018 года команда Microsoft Project Natick поместила центр обработки данных на морское дно у Оркнейских островов Шотландии. В течение следующих двух лет члены группы тестировали и отслеживали производительность и надежность серверов.

Предполагалось, что запечатанный контейнер на дне моря обеспечит повышение общей надежности дата-центра, поскольку на суше коррозия от кислорода, колебания температуры, случайные толчки людей, которые меняют вышедшие из строя части устройств, и другие переменные способствуют отказу оборудования.

Расчеты команды подтвердились, а результаты превзошли все их ожидания. Только в восьми из 864 серверов на борту цилиндра произошли сбои. Как отметили в компании, это делает подводный дата-центр в восемь раз более надежным, чем центры обработки данных на земле.

В Microsoft считают, что азотная атмосфера, которая менее агрессивна, чем кислород, и отсутствие людей, случайно задевающих компоненты, стали главными причинами столь впечатляющей разницы.

Сверху контейнер был покрыт водорослями и ракушками, однако внутри практически не изменился с момента погружения в воду. В компании предполагают, что результаты этого эксперимента, вероятно, заставят их пересмотреть взгляды на необходимость содержания масштабной инфраструктуры для поддержания дата-центров.