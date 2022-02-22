Польша получила 30% энергии благодаря урагану. Это рекорд

Все больше выработки энергии в Европе приходится на возобновляемые источники.

На прошлой неделе Европа оказалась во власти сразу нескольких сильнейших штормов. В Германии это привело к транспортному хаосу, в некоторых местах были зафиксированы наводнения и огромные волны.

Гигантская волна выбила окна парома во время шторма: видео читать

По Польше пролетели торнадо; известно о гибели нескольких человек, и еще девять получили ранения из-за падения деревьев. Ветер буквально сметал все на своем пути, но это буйство стихии принесло не только трагедии.

По сообщению представителей Польской энергетической системы (PSE), 16 февраля был зарегистрирован рекордный уровень выработки электроэнергии на ветряных электростанциях: около 6700 мегаватт.

В Польше – стране с населением 38 миллионов человек – ежедневный спрос на электроэнергию составляет около 24 000 мегаватт. Таким образом за счет сильнейшего шторма было покрыто 30% потребности. Правда, в выходные дни усилившийся ветер разрушил линии электропередач и вызвал автоматическое отключение некоторых турбин из соображений безопасности. В эти дни уровень мощности ветряных электростанций упал примерно до половины рекордного уровня.

Ветер стал основным источником электроэнергии в Испании читать

Тем не менее, в среднем ветряные электростанции обеспечивают около 10% годового спроса на энергию. На все возобновляемые источники приходится 25%, и их доля растет, особенно в секторах ветровой и солнечной энергетики. В результате роль каменного и бурого угля немного снижается, но все еще составляет 65% производства энергии в Польше. И еще 6% приходится на газ.

Посмотрите на ветровую турбину с рекордной длиной лопасти.