Представлена акустическая система, которая направляет звук прямо в уши пользователю и не слышна остальным

Основа технологии — массив из множества ультразвуковых излучателей. Они расположены на устройстве в виде двумерной сетки, формирующей звуковой пучок.

Изменяя настройку, звук может следовать за слушателем, когда он двигает головой. Также можно уйти с пути луча и вообще ничего не слышать, что создает сюрреалистический опыт, пишет АР.

Хотя концепция точечной передачи звука не нова, Noveto стала первой компанией, кто запустил эту технологию в виде настольного устройства.

Гендиректор компании Кристоф Рамштейн сообщил, что «уменьшенная и более привлекательная версия прототипа» будет готова к услугам потребителей к концу 2021 года.

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