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Техника

Представлена акустическая система, которая направляет звук прямо в уши пользователю и не слышна остальным

National Geographic Россия
13 ноября 2020
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Фото: Noveto Systems
Решение, которое видится отличной альтернативой наушникам.

Израильская компания Noveto Systems представила систему под названием SoundBeamer 1.0, которую протестировали сотрудники АР. В технологии используется модуль трехмерного зондирования, который определяет местонахождение и отслеживает положение уха, отправляя звук с помощью ультразвуковых волн для создания звуковых карманов у ушей пользователя.

По заявлению компании, звук можно услышать в стереофоническом или трехмерном режиме, который создает звук на 360 градусов вокруг слушателя.

«Представьте себе мир, в котором вы перемещаетесь в своем собственном звуковом пузыре. Вы слушаете свои любимые мелодии, играете в громкие компьютерные игры, смотрите фильм или получаете указания по навигации в автомобиле — и все это не беспокоит окружающих», — Noveto Systems.

Noveto ожидает, что у этого устройства будет множество практических применений, от предоставления офисным работникам возможности слушать музыку или конференц-связь, не отвлекая коллег, до возможности играть в игры, кино или музыку, не мешая своим близким.

При этом, отсутствие наушников означает, что пользователь не изолирован от окружающего мира и может слышать другие звуки в помещении. 

Основа технологии — массив из множества ультразвуковых излучателей. Они расположены на устройстве в виде двумерной сетки, формирующей звуковой пучок.

Изменяя настройку, звук может следовать за слушателем, когда он двигает головой. Также можно уйти с пути луча и вообще ничего не слышать, что создает сюрреалистический опыт, пишет АР. 

Хотя концепция точечной передачи звука не нова, Noveto стала первой компанией, кто запустил эту технологию в виде настольного устройства. 

Гендиректор компании Кристоф Рамштейн сообщил, что «уменьшенная и более привлекательная версия прототипа» будет готова к услугам потребителей к концу 2021 года.

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