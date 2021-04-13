Радиоактивную воду с Фукусимы все же решили сбросить в океан

После того, как в 2011 году землетрясение и цунами нанесли станции урон, в разрушенные энергоустановки для обезвреживания и охлаждения реакторов регулярно закачивалось по 300 кубометров воды. Затем ее откачивали, и часть использовалась повторно, а часть накапливалась в специально построенных цистернах. В результате спустя пять лет после аварии в этих емкостях хранилось около 750 000 тонн воды, к 2019-му году объем уже превысил миллион тонн, а в настоящее время этот показатель составляет 1,25 миллиона тонн.

Токийская энергетическая компания (TEPCO), в чьем ведении находится АЭС, давно говорит о том, что ресурсы хранения воды исчерпаны. Из резервуаров происходят утечки, и земля вокруг станции была заморожена, чтобы предотвратить смешение с грунтовыми водами.



Спуски очищенной воды проводились время от времени, но вопрос утилизации больших объемов оставался нерешенным. Против слива миллиона тонн в океан выступали рыбаки и экологи. МИД Китая выпустил заявление, в котором говорится, что спуск воды является «крайне безответственным шагом» и наносит ущерб соседним странам. Свои возражения выразили и Южная Корея, и Тайвань.

В свою очередь такое решение поддерживает Международное агентство по атомной энергии (АЯЭ); его генеральный директор Рафаэль Гросси заявил, что это научно обосновано и соответствует стандартной практике ядерной промышленности во всем мире.



Согласно плану японского правительства, содержащийся в воде тритий будет разбавлен до уровня менее 1500 беккерелей на литр. Это сделает воду практически безвредной: 1/40 от концентрации, разрешенной японскими стандартами безопасности, и 1/7 по сравнению с нормами Всемирной организации здравоохранения по питьевой воде.

На установку оборудования, необходимого для сброса массивов воды, потребуется около 2 лет, то есть мероприятия начнутся не ранее 2023 года. Наблюдать за соблюдением технологий будут эксперты МАГАТЭ, АЯЭ и других профильных организаций. И если окажется, что рыбная отрасль понесет ущерб, TEPCO готова взять на себя ответственность за выплату компенсаций.

Посмотрите, как живут звери в районе Фукусимы.