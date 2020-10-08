Разработан робот, который умеет плавать как кальмар и фотографировать рыб: видео

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) построили робота, похожего на кальмара, который может автономно плавать в воде. В теле робота есть собственный источник энергии. Он также может нести прибор, например, камеру для подводных исследований.
Этот робот-кальмар сделан в основном из мягких материалов, таких как акриловый полимер, с несколькими жесткими деталями, напечатанными на 3D-принтере и вырезанными лазером. Использование мягких роботов в подводных исследованиях важно для защиты рыб и кораллов, которые могут быть повреждены жесткими роботами, отмечают исследователи.
Однако мягкие роботы, как правило, двигаются медленно и испытывают трудности с маневрированием. Исследовательская группа, в которую входят робототехники и специалисты по компьютерному моделированию, а также экспериментальной гидродинамике, обратилась к головоногим моллюскам как к оптимальной модели для решения этих проблем. Например, кальмары могут развивать максимальную скорость среди водных беспозвоночных благодаря механизму реактивного движения.
Разработанный исследователями робот забирает воду в свое тело, сохраняя при этом энергию упругой деформации в гибких ребрах. Затем он высвобождает эту энергию, сжимая свое тело, и генерирует струю воды, чтобы двигаться. В состоянии покоя робот-кальмар имеет форму бумажного фонаря.
Инженеры протестировали робота на испытательном стенде в лаборатории профессора Джено Павляка на кафедре механической и аэрокосмической техники UCSD, а затем поместили в один из аквариумов в Институте океанографии Скриппса.
Испытания продемонстрировали, что робот может маневрировать, регулируя направление сопла. Скорость робота-кальмара составила от 18 до 32 сантиметров в секунду.
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