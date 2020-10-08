Разработан робот, который умеет плавать как кальмар и фотографировать рыб: видео

Однако мягкие роботы, как правило, двигаются медленно и испытывают трудности с маневрированием. Исследовательская группа, в которую входят робототехники и специалисты по компьютерному моделированию, а также экспериментальной гидродинамике, обратилась к головоногим моллюскам как к оптимальной модели для решения этих проблем. Например, кальмары могут развивать максимальную скорость среди водных беспозвоночных благодаря механизму реактивного движения.

Разработанный исследователями робот забирает воду в свое тело, сохраняя при этом энергию упругой деформации в гибких ребрах. Затем он высвобождает эту энергию, сжимая свое тело, и генерирует струю воды, чтобы двигаться. В состоянии покоя робот-кальмар имеет форму бумажного фонаря.

Инженеры протестировали робота на испытательном стенде в лаборатории профессора Джено Павляка на кафедре механической и аэрокосмической техники UCSD, а затем поместили в один из аквариумов в Институте океанографии Скриппса.

Испытания продемонстрировали, что робот может маневрировать, регулируя направление сопла. Скорость робота-кальмара составила от 18 до 32 сантиметров в секунду.

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