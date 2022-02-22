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National Geographic Россия №216, февраль 2022 National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Техника

Разработан самый маленький пиксель в истории

National Geographic Россия

Его размер составляет всего 0,56 микрометра.

Китайская компания OmniVision Technologies разработала самый маленький в мире пиксель для мобильных сенсоров размером в 0,56 микрометра. 

Для сравнения: на сенсоре ISOCELL HM3, который используется в новом флагманском сенсоре Samsung Galaxy S22 Ultra, размер пикселя – 0,8 мкм. А размер пикселя на 200-мегапиксельном сенсоре ISOCELL HP1 – 0,64 мкм.

Сообщается, что модуль с пикселями в 0,56 микрометра позволяет повысить исходное разрешение, ускорить процесс автофокусировки, уменьшить энергопотребление или габариты камеры.

«Теперь, когда размер пикселя меньше, чем длина волны красного света (0,7 мкм), группа исследований и разработчиков OmniVision подтвердила, что уменьшение размера пикселя больше не ограничивается длиной волны света», – OmniVision Technologies.

«Для продвижения пиксельных технологий требуются большие инновации в области исследований и разработок, особенно на этом уровне, когда мы выходим за пределы длины волны света. 

Мы не поставили под угрозу высокую производительность из-за меньшего размера кристалла пикселя. Фактически, мы продемонстрировали производительность QPD и QE, сопоставимую с нашим пикселем размером 0,61 мкм в диапазоне видимого света», – говорит Линдсей Грант, старший вице-президент по технологическому инжинирингу OmniVision Technologies.

Грант добавляет: «OMNIVISION вкладывает значительные средства в исследования и разработки, и почти 50 процентов наших сотрудников составляют инженеры-исследователи».

Первый пиксель 0,56 мкм будет реализован в 200-мегапиксельных датчиках изображения для смартфонов уже во втором квартале 2022 года. Потребители могут ожидать появления на рынке новых смартфонов, в которых использован самый маленький в мире пиксель, в начале 2023 года, сообщает компания.

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