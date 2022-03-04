Разработана рука-протез, которая возвращает осязание

Ее создатель настаивает, что это прорыв в индустрии протезирования.

Генеральный директор стартапа Atom Limbs рассказал о разработке своей компании – бионической руке с необычайными свойствами. Эта модель получила название Atom Touch. Он утверждает, что подобных разработок в мире до сих пор не было.

«Atom Touch – это то, что мы называем искусственной рукой. Она будет действовать так же, как обычная рука, восстанавливая почти полный диапазон движений и позволяя управлять отдельными пальцами. Ее удобно носить в течение всего дня. При этом восстанавливается базовое чувство осязания. Кроме того, эта модель значительно более доступна, чем современные протезы.

Atom Touch подключается к носимому устройству. У него есть встроенный интерфейс «мозг-компьютер», который обнаруживает сигналы от тела пользователя, включая и культю. При этом рука неинвазивна и пригодна для повседневного ношения», – говорит Хейс.

Он объяснил, что долгосрочная цель его команды состояла в том, чтобы искусственная рука действовала ровно так, как и настоящая.

«Конечно, это еще не совсем тот уровень. Мы не подключаемся напрямую к вашей нервной системе, хотя это может быть необходимо для восстановления полной чувствительности, например, в будущем», – добавил он.

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Хейс отметил, что протез Atom Touch спроектирован так, что его может носить любой, у кого ампутирована рука.

«Сегодня только каждый пятый человек, потерявший руку, предпочитает носить протез. Все потому, что доступные продукты настолько низкого качества и так неудобны в использовании, что они от них больше вреда, чем пользы. В мире, где у нас уже есть многоразовые ракеты и электромобили, это кажется смешным.

Проект Atom Limbs родился, чтобы вернуть конечности более чем 65 миллионам людей и произвести революцию в индустрии физической инвалидности с оборотом более 800 миллиардов долларов. Даже передовые современные протезы в основном представляют собой просто крючок, похожий на руку. Они настолько далеки от интуитивного использования, насколько это возможно.

Люди не могут двигать пальцами, поднимать протез выше головы, не могут одновременно двигать суставами, не чувствуют осязания. При этом, развиваются проблемы с опорно-двигательным аппаратом – список легко можно продолжить. Мы впервые представляем модель, которая повышает реальное качество жизни людей, а не понижает его», – говорит Хейс.

По словам Хейса, Atom Touch будет доступен для тестирования в рамках программы предварительного просмотра во втором квартале этого года. Конечный продукт планируется выпустить в 2023 году.

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