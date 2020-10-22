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Техника

Разработано портативное устройство, определяющего степень остроты перца чили

National Geographic Россия
22 октября 2020
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Фото: pubs.acs.org
Другие методы, разработанные для этой цели, сложны, трудоемки или требуют дорогих и громоздких приборов.

Исследователь из Таиланда Варакорн Лимбут и его коллеги разработали портативное устройство в форме перца чили, определяющее количество капсаицина в перце с помощью смартфона.

Помимо придания пряного вкуса, капсаицин в перце чили имеет ряд преимуществ для здоровья, включая антиоксидантное, антиканцерогенное и противовоспалительное действие. Поэтому растет спрос на капсаицин в качестве пищевой добавки и фармацевтического агента.

Устройство, разработанное исследователями, представляет собой электрохимический датчик на бумажной основе, внутри которого находятся графеновые нанопластинки, легированные атомами азота для улучшения их электропроводности.

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В ходе испытаний устройства исследователи добавили каплю разбавленного капсаицина на датчик — соединение претерпело реакции окисления и восстановления, и в результате возник электрический ток, который был обнаружен устройством. 

После оптимизации датчика ученые использовали его для определения концентрации капсаицина в шести образцах сушеного перца чили. Они добавили перец чили в раствор, содержащий этанол, встряхнули его, а затем ввели каплю образца. Устройство точно измерило концентрацию капсаицина от 7,5 до 90 микрометров в шести образцах.

Для отображения результатов анализа устройство нужно всего лишь подключить к смартфону, и количество капсаицина в пробе высветится на экране.

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