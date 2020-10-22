Разработано портативное устройство, определяющего степень остроты перца чили

Исследователь из Таиланда Варакорн Лимбут и его коллеги разработали портативное устройство в форме перца чили, определяющее количество капсаицина в перце с помощью смартфона.

Помимо придания пряного вкуса, капсаицин в перце чили имеет ряд преимуществ для здоровья, включая антиоксидантное, антиканцерогенное и противовоспалительное действие. Поэтому растет спрос на капсаицин в качестве пищевой добавки и фармацевтического агента.

Устройство, разработанное исследователями, представляет собой электрохимический датчик на бумажной основе, внутри которого находятся графеновые нанопластинки, легированные атомами азота для улучшения их электропроводности.