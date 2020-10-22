Разработано портативное устройство, определяющего степень остроты перца чили

Исследователь из Таиланда Варакорн Лимбут и его коллеги разработали портативное устройство в форме перца чили, определяющее количество капсаицина в перце с помощью смартфона.
Помимо придания пряного вкуса, капсаицин в перце чили имеет ряд преимуществ для здоровья, включая антиоксидантное, антиканцерогенное и противовоспалительное действие. Поэтому растет спрос на капсаицин в качестве пищевой добавки и фармацевтического агента.
Устройство, разработанное исследователями, представляет собой электрохимический датчик на бумажной основе, внутри которого находятся графеновые нанопластинки, легированные атомами азота для улучшения их электропроводности.
В ходе испытаний устройства исследователи добавили каплю разбавленного капсаицина на датчик — соединение претерпело реакции окисления и восстановления, и в результате возник электрический ток, который был обнаружен устройством.
После оптимизации датчика ученые использовали его для определения концентрации капсаицина в шести образцах сушеного перца чили. Они добавили перец чили в раствор, содержащий этанол, встряхнули его, а затем ввели каплю образца. Устройство точно измерило концентрацию капсаицина от 7,5 до 90 микрометров в шести образцах.
Для отображения результатов анализа устройство нужно всего лишь подключить к смартфону, и количество капсаицина в пробе высветится на экране.
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