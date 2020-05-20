Робособаку Boston Dynamics научили пасти овец: видео

Американская робототехническая компания Boston Dynamics производит двуногих и четвероногих роботов, предназначенных для выполнения практических задач. Они успешно преодолевают самые сложные препятствия, переносят грузы и помогают человеку в различных сферах деятельности. Посмотрите на некоторых из них.

Новую деятельность для робособаки Spot придумала Rocos — создатель программного обеспечения для роботов. Организация решила добавить четвероногому роботу функции дистанционного управления и корректировки задач в зависимости от ситуации. С помощью этих и других новых возможностей, Spot можно будет использовать для изучения неисследованной местности и перемещения по опасной территории.

Rocos отмечает привлекательность Spot для бизнеса — в частности, для сельскохозяйственных предприятий. Например, робособака может собирать данные об урожае или даже пасти овец!