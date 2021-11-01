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Техника

Робот Boston Dynamic повторяет движения Мика Джаггера из клипа Rolling Stones: видео

National Geographic Россия
01 ноября 2021
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Фото: Boston Dynamics
Видео посвящено 40-летию альбома «Tattoo You», выпущенного в 1981 году.

Чтобы отпраздновать 40-летие альбома британской группы, инженеры Boston Dynamics научили «Спота» танцевать и синхронизировать «губы», как Джаггер в клипе «Start Me Up». Компания также обучила трех других роботов воссоздавать движения других участников группы: Кита Ричардса, Ронни Вуда и Чарли Уоттса.

Во время видео ведущий Spot двигает своей длинной шеей, имитируя движения Джаггера руками, а также открывает рот для синхронизации губ.

«Tattoo You» — это 16-й британский и 18-й американский студийный альбом английской рок-группы, в который входит хит «Start Me Up».

Boston Dynamics впервые выпустила Spot на коммерческий рынок в июне 2020 года, продвигая его как маневренного робота, который «легко поднимается по лестницам и двигается по пересеченным местностям, будучи способным идти туда, куда другие роботы не могут».

Робот весом 25 килограмм осваивает местность с помощью стереокамер в сумме дающие угол обзора в 360°.

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Изначально Boston Dynamics разрабатывала четвероногих роботов для армии США. Предполагалось, что конструкция роботов сделает их гораздо более практичными при операциях на неровном рельефе, например, в горах.

На сайте Boston Dynamics цена робота составляет 74,5 тысячи долларов. В набор Spot, помимо самого робота, входят две аккумуляторные батареи, зарядное устройство для них, планшет для управления оборудованием, чехол и программный пакет Python.

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