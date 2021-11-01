Чтобы отпраздновать 40-летие альбома британской группы, инженеры Boston Dynamics научили «Спота» танцевать и синхронизировать «губы», как Джаггер в клипе «Start Me Up». Компания также обучила трех других роботов воссоздавать движения других участников группы: Кита Ричардса, Ронни Вуда и Чарли Уоттса.

Во время видео ведущий Spot двигает своей длинной шеей, имитируя движения Джаггера руками, а также открывает рот для синхронизации губ.