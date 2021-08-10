Робот MANiAC доставит лекарства напрямую в центральную нервную систему

Заболевания центральной нервной системы трудно поддаются лечению: введение лекарств перорально или внутривенно может повлиять на области тела или другие участки нервной системы, которые не связаны с заболеванием. Наука давно ищет способы точечной доставки препаратов непосредственно к месту, требующему лечения. В этом случае потребуется их меньшая дозировка, они будут работать лучше, снижая притом уровень побочных эффектов.

Один из возможных способов достижения этой цели – использование миниатюрных роботов. Технология уже не кажется фантастической: в этом направлении ведут свои изыскания многие ученые, но она все еще остается не до конца проработанной. Главным препятствием является сложность перемещения устройства по тканям: любой неверный путь чреват большими проблемами.

Американские биоинженеры из исследовательской группы Weinberg Medical Physics предложили изящное решение, основанное на магнитных полях, которые не связаны с тканями и безопасны для организма. Отталкиваясь от этой идеи, специалисты создали мягкого робота, получившего имя MANiAC. Это аббревиатура от «magnetically aligned nanorods in alginate capsules», или «магнитно-ориентированные наностержни в альгиновых капсулах».