Робот научился приземляться как птица: почему это важно

Ученые наблюдали за попугаями в лабораторных условиях: птицы перемещались между насестами, и все их движения фиксировали камеры. Каждый из насестов имел свою величину и был выполнен из разных материалов – от наждачной бумаги до тефлона, и там стояли датчики, которые фиксировали силу, нужную птице в момент взлета и посадки.



Оказалось, что птицы выполняли одни и те же воздушные маневры независимо от того, на какую поверхность они приземлялись. На текстуру реагировали только лапы, а в целом поведение птиц было стереотипным.

В результате был создан робот под названием SNAG (stereotyped nature-inspired aerial grasper, «стереотипный, вдохновленный природой воздушный захватчик»). Он представляет собой механизированные лапы, которые крепятся на любой поверхности, и площадку с дроном (вместо него сюда можно интегрировать любое другое устройство). Как и попугаи, SNAG демонстрирует «стереотипный набор движений», а его ноги созданы по аналогии с лапами сапсана. Кости напечатаны на 3D-принтере, а мышцы и сухожилия заменяют моторы и леска.