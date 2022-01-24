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Техника

Робот научился у людей способам передвижения: видео

Анастасия Баринова
24 января 2022
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Фото: Takahiro Miki/ETH Zurich
При всем развитии робототехники аппараты до сих пор с трудом преодолевают препятствия на местности.

Инженеры ETH Zurich представили новую технологию, позволяющую роботам передвигаться по труднопроходимой местности. Четвероногий аппарат ANYmal успешно прошел самые сложные тесты в пути на гору Этцель. Он преодолел крутые участки на скользком грунте, высокие ступени, осыпи и лесные тропы с переплетенными корнями деревьев. Подъем на 120 метров занял у него 31 минуту: это на 4 минуты меньше времени, которое на этот же путь тратят люди.

В основе новой технологии лежит машинное обучение, которое позволяет роботу сочетать визуальное восприятие окружающей среды с проприоцепцией (осязанием, основанным на прямом контакте ног).

Люди и животные в труднопроходимой местности автоматически комбинируют зрительное восприятие с проприоцепцией ног и рук. Это позволяет им менять тактику, ступая на скользкую, мягкую или каменистую почву, а также уверенно передвигаться даже в условиях плохой видимости. ANYmal – первый робот, овладевший этим в полной мере.

«Причина прошлых неудач состоит в том, что информация об окружающей среде, записанная лазерными датчиками и камерами, часто бывает неполной и неоднозначной. Например, высокая трава, неглубокие лужи или снег выглядят как непреодолимые препятствия или частично невидимы, даже если робот может их преодолеть. Кроме того, обзор робота в полевых условиях может быть затруднен из-за сложных условий освещения, пыли или тумана»,– ведущий разработчик Такахиро Мики.

С помощью искусственного интеллекта ANYmal понимает случаи, когда датчики дают неточную информацию, и он может самостоятельно принимать решения о способе передвижения. Благодаря этому он уверенно справляется с любой местностью, даже если не видел ее ранее. Эти способности открывают перед ним широкую сферу применения во всех сферах, где человеку находиться опасно – например, в зоне радиационного заражения или лесного пожара.

На престижном соревновании по робототехнике DARPA Subterranean Challenge разработка ETH Zurich заняла первое место, получив приз в 2 миллиона долларов. Узнайте о том, как команда американских инженеров учит своего робота подниматься по ступенькам.

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