Робот научился у людей способам передвижения: видео

Инженеры ETH Zurich представили новую технологию, позволяющую роботам передвигаться по труднопроходимой местности. Четвероногий аппарат ANYmal успешно прошел самые сложные тесты в пути на гору Этцель. Он преодолел крутые участки на скользком грунте, высокие ступени, осыпи и лесные тропы с переплетенными корнями деревьев. Подъем на 120 метров занял у него 31 минуту: это на 4 минуты меньше времени, которое на этот же путь тратят люди.
В основе новой технологии лежит машинное обучение, которое позволяет роботу сочетать визуальное восприятие окружающей среды с проприоцепцией (осязанием, основанным на прямом контакте ног).
Люди и животные в труднопроходимой местности автоматически комбинируют зрительное восприятие с проприоцепцией ног и рук. Это позволяет им менять тактику, ступая на скользкую, мягкую или каменистую почву, а также уверенно передвигаться даже в условиях плохой видимости. ANYmal – первый робот, овладевший этим в полной мере.
С помощью искусственного интеллекта ANYmal понимает случаи, когда датчики дают неточную информацию, и он может самостоятельно принимать решения о способе передвижения. Благодаря этому он уверенно справляется с любой местностью, даже если не видел ее ранее. Эти способности открывают перед ним широкую сферу применения во всех сферах, где человеку находиться опасно – например, в зоне радиационного заражения или лесного пожара.
На престижном соревновании по робототехнике DARPA Subterranean Challenge разработка ETH Zurich заняла первое место, получив приз в 2 миллиона долларов. Узнайте о том, как команда американских инженеров учит своего робота подниматься по ступенькам.