Робот научился у людей способам передвижения: видео

С помощью искусственного интеллекта ANYmal понимает случаи, когда датчики дают неточную информацию, и он может самостоятельно принимать решения о способе передвижения. Благодаря этому он уверенно справляется с любой местностью, даже если не видел ее ранее. Эти способности открывают перед ним широкую сферу применения во всех сферах, где человеку находиться опасно – например, в зоне радиационного заражения или лесного пожара.

На престижном соревновании по робототехнике DARPA Subterranean Challenge разработка ETH Zurich заняла первое место, получив приз в 2 миллиона долларов. Узнайте о том, как команда американских инженеров учит своего робота подниматься по ступенькам.