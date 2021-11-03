Робот-паук будет исследовать пещеры: видео

Студенты из Университета Аделаиды создали робота-паука, который сможет проводить 3D-сканирование местного памятника природы — Наракортских пещер. Этот национальный парк с его сталактитами, сталагмитами и доисторическими окаменелостями входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Работая над проектом CaveX, молодые инженеры разработали 15 вариантов робота, выбрав затем самый удачный вариант. Аппарат оснащен шестью лапами и напоминает паука: от колес и гусениц студенты отказались, чтобы не повредить поверхность пещер. Кроме того, такая конструкция позволяет роботу легко перемещаться по пересеченной местности.
Сейчас это — студенческий проект, но он имеет большие перспективы. После того, как робота оснастят искусственным интеллектом, он сможет находить скрытые пространства. Известно 26 пещер, расположенных на территории 6 км² вблизи города Наракорт, но между ними могут скрываться другие пещеры или тоннели. Наракорт уже сейчас входит в мировую десятку важнейших местонахождений окаменелостей, и, возможно, робот обогатит научные знания об ископаемой фауне этой местности.
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