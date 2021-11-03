Робот-паук будет исследовать пещеры: видео

Студенты из Университета Аделаиды создали робота-паука, который сможет проводить 3D-сканирование местного памятника природы — Наракортских пещер. Этот национальный парк с его сталактитами, сталагмитами и доисторическими окаменелостями входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Работая над проектом CaveX, молодые инженеры разработали 15 вариантов робота, выбрав затем самый удачный вариант. Аппарат оснащен шестью лапами и напоминает паука: от колес и гусениц студенты отказались, чтобы не повредить поверхность пещер. Кроме того, такая конструкция позволяет роботу легко перемещаться по пересеченной местности.