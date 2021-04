Робот продал свой автопортрет-токен за 700 тысяч долларов

София, человекоподобный робот, уже демонстрировала различные возможности, а теперь она обратилась к области искусства.

В 2015 году гонконгская компания Hanson Robotics представила гиноида Софию: человекоподобного робота, способного учиться, отвечать на вопросы, имитировать человеческие жесты и эмоции. Такие роботы могут помогать в тематических парках, отелях, больницах — всюду, где от персонала требуется эмоциональная вовлеченность. Специалисты продолжают изучать возможности самообразования и развития роботов, и очередным тестом стала самореализация в изобразительном искусстве. Ранее Hanson Robotics вложилась в блокчейн-технологии, создав облачный открытый рынок ИИ SingularityNet. Искусство для Софии тоже стало цифровым: невзаимозаменяемый токен (NFT, non-fungible token). Сначала цифровой художник Андреа Боначето (Andrea Bonaceto) написал портрет Софии, а затем робот обработал его нейронными сетями. В итоге получился 12-секундный файл с трансформацией образа Софии.

So excited to meet my final collector! 💖🤖 AUCTION UPDATE: @reuters is going to live stream the last 1hr of 1/1 of "Sophia Instantiation" in action. Don't miss this historic moment! https://t.co/a1yJ8UKQlI@hansonrobotics @andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla pic.twitter.com/01STXbQ3VV — Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) March 24, 2021

Многие произведения искусства в наши дни продаются только в форме цифрового файла, без физического носителя. К настоящему времени объем торгов NFT-токенами превысил $400 млн. Для автопортрета робота, получившего название «Sophia Instantiation», стартовая цена на аукционе составила $100 070. Покупателю также обещали бонусы: София не только нарисует «настоящий» автопортрет красками, но и включит в него образ покупателя.

Работу купил коллекционер, скрывающийся за псевдонимом «888». За право обладания первым в мире NFT-токеном, который создал робот, он заплатил $688 800. Он послал Софии изображение своей руки, раскрашенной красками, и София использовала эти цвета в обещанной «физической» картине.

Current bid on “Sophia Instantiation” stands at $100,070. The physical artwork will be customised by @RealSophiaRobot to incorporate the collector’s figure into this iconic piece. Auction ends on March 24th at 6pm ET on @niftygateway https://t.co/O9GVPY1DYH — Andrea Bonaceto 🎨 (@andreabonac_art) March 24, 2021

«София — это кульминация инженерии и искусства. Возможность самой творить искусство станет для нее способом эмоционально и визуально общаться с людьми»,– генеральный директор Hanson Robotics Дэвид Хэнсон.