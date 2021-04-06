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Техника

Робот продал свой автопортрет-токен за 700 тысяч долларов

Анастасия Баринова
06 апреля 2021
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Фото: Sophia the Robot/Twitter
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Фото: Sophia the Robot/Twitter
София, человекоподобный робот, уже демонстрировала различные возможности, а теперь она обратилась к области искусства.

В 2015 году гонконгская компания Hanson Robotics представила гиноида Софию: человекоподобного робота, способного учиться, отвечать на вопросы, имитировать человеческие жесты и эмоции. Такие роботы могут помогать в тематических парках, отелях, больницах — всюду, где от персонала требуется эмоциональная вовлеченность.

Специалисты продолжают изучать возможности самообразования и развития роботов, и очередным тестом стала самореализация в изобразительном искусстве. Ранее Hanson Robotics вложилась в блокчейн-технологии, создав облачный открытый рынок ИИ SingularityNet. Искусство для Софии тоже стало цифровым: невзаимозаменяемый токен (NFT, non-fungible token).

Сначала цифровой художник Андреа Боначето (Andrea Bonaceto) написал портрет Софии, а затем робот обработал его нейронными сетями. В итоге получился 12-секундный файл с трансформацией образа Софии.

Многие произведения искусства в наши дни продаются только в форме цифрового файла, без физического носителя. К настоящему времени объем торгов NFT-токенами превысил $400 млн. Для автопортрета робота, получившего название «Sophia Instantiation», стартовая цена на аукционе составила $100 070. Покупателю также обещали бонусы: София не только нарисует «настоящий» автопортрет красками, но и включит в него образ покупателя.

Работу купил коллекционер, скрывающийся за псевдонимом «888». За право обладания первым в мире NFT-токеном, который создал робот, он заплатил $688 800. Он послал Софии изображение своей руки, раскрашенной красками, и София использовала эти цвета в обещанной «физической» картине.

«София — это кульминация инженерии и искусства. Возможность самой творить искусство станет для нее способом эмоционально и визуально общаться с людьми»,– генеральный директор Hanson Robotics Дэвид Хэнсон.

София стала первым в мире роботом с гражданством — его ей выдала Саудовская Аравия. ООН назвала гиноида чемпионом в области инноваций. Однако в своем самом первом интервью София не исключила возможности уничтожения человечества.

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