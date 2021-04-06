Робот продал свой автопортрет-токен за 700 тысяч долларов

В 2015 году гонконгская компания Hanson Robotics представила гиноида Софию: человекоподобного робота, способного учиться, отвечать на вопросы, имитировать человеческие жесты и эмоции. Такие роботы могут помогать в тематических парках, отелях, больницах — всюду, где от персонала требуется эмоциональная вовлеченность.

Специалисты продолжают изучать возможности самообразования и развития роботов, и очередным тестом стала самореализация в изобразительном искусстве. Ранее Hanson Robotics вложилась в блокчейн-технологии, создав облачный открытый рынок ИИ SingularityNet. Искусство для Софии тоже стало цифровым: невзаимозаменяемый токен (NFT, non-fungible token).

Сначала цифровой художник Андреа Боначето (Andrea Bonaceto) написал портрет Софии, а затем робот обработал его нейронными сетями. В итоге получился 12-секундный файл с трансформацией образа Софии.