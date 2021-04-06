Робот продал свой автопортрет-токен за 700 тысяч долларов

В 2015 году гонконгская компания Hanson Robotics представила гиноида Софию: человекоподобного робота, способного учиться, отвечать на вопросы, имитировать человеческие жесты и эмоции. Такие роботы могут помогать в тематических парках, отелях, больницах — всюду, где от персонала требуется эмоциональная вовлеченность.
Специалисты продолжают изучать возможности самообразования и развития роботов, и очередным тестом стала самореализация в изобразительном искусстве. Ранее Hanson Robotics вложилась в блокчейн-технологии, создав облачный открытый рынок ИИ SingularityNet. Искусство для Софии тоже стало цифровым: невзаимозаменяемый токен (NFT, non-fungible token).
Сначала цифровой художник Андреа Боначето (Andrea Bonaceto) написал портрет Софии, а затем робот обработал его нейронными сетями. В итоге получился 12-секундный файл с трансформацией образа Софии.
So excited to meet my final collector! 💖🤖 AUCTION UPDATE: @reuters is going to live stream the last 1hr of 1/1 of "Sophia Instantiation" in action. Don't miss this historic moment! https://t.co/a1yJ8UKQlI@hansonrobotics @andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla pic.twitter.com/01STXbQ3VV— Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) March 24, 2021
Многие произведения искусства в наши дни продаются только в форме цифрового файла, без физического носителя. К настоящему времени объем торгов NFT-токенами превысил $400 млн. Для автопортрета робота, получившего название «Sophia Instantiation», стартовая цена на аукционе составила $100 070. Покупателю также обещали бонусы: София не только нарисует «настоящий» автопортрет красками, но и включит в него образ покупателя.
I connected into @Crypto888crypto piece to finish my 1/1 "Sophia Instantiation" physical work. The first #NFT collaboration between an AI, a mechanical collective being, and an artist-collector has been born.@andreabonac_art @niftygateway @ivgalleryla @hansonrobotics #History pic.twitter.com/4QLnE8qK2Q— Sophia the Robot (@RealSophiaRobot) March 25, 2021
Работу купил коллекционер, скрывающийся за псевдонимом «888». За право обладания первым в мире NFT-токеном, который создал робот, он заплатил $688 800. Он послал Софии изображение своей руки, раскрашенной красками, и София использовала эти цвета в обещанной «физической» картине.
Current bid on “Sophia Instantiation” stands at $100,070. The physical artwork will be customised by @RealSophiaRobot to incorporate the collector’s figure into this iconic piece. Auction ends on March 24th at 6pm ET on @niftygateway https://t.co/O9GVPY1DYH— Andrea Bonaceto 🎨 (@andreabonac_art) March 24, 2021
София стала первым в мире роботом с гражданством — его ей выдала Саудовская Аравия. ООН назвала гиноида чемпионом в области инноваций. Однако в своем самом первом интервью София не исключила возможности уничтожения человечества.