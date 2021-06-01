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«Дикая природа России»
Техника

Робот с человеческим лицом: как его научили подражать людским эмоциям

Анастасия Баринова
01 июня 2021
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Фото: Columbia Engineering
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Фото: Columbia Engineering
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Фото: Columbia Engineering
Ученые создали робота с богатой мимикой.

Инженеры из Колумбийского университета создали реалистичного робота с мягкой голубой «кожей». Он получил имя Ева, и в его задачу входит имитация человеческих эмоций. Голова с искусственным интеллектом, считывая выражения на лицах людей, воспроизводит их при помощи искусственных мышц.

Моторы приводят в движение кабели, которые управляют определенными точками на лице робота, и в результате Ева может выражать шесть основных эмоций: гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление, а также множество более тонких реакций. 

Существующие на настоящий момент роботы, даже максимально человекоподобные, либо не имеют мимику, либо она выражается неестественно и слабо, и этот «покер-фейс», как говорят разработчики, препятствует доверию и контактам.  

Ярко-синее лицо Евы было вдохновлено американскими артистами Blue Man Group.

Идея оформилась несколько лет назад: руководитель проекта Ход Липсон (Hod Lipson) обратил внимание на то, что люди стремятся «очеловечить» роботов. В лаборатории студенты размещали на них пластиковые глаза, а в продуктовом магазине такие аппараты имеют бейджи с именами. В одном случае кто-то даже надел на робота шапку ручной вязки.

«Люди, казалось, гуманизировали роботов, давая им личность или имя. Это заставило нас задуматься: если глаза и одежда работают, почему бы не создать робота с супер-выразительным и отзывчивым человеческим лицом?»

В рамках проекта команда сконструировала бюст с различными мышечными точками, контролируемыми компьютером. Детали сложной формы были изготовлены на 3D-принтере, а затем исследователи приступили к многоступенчатому процессу обучения.

Сначала Ева должна была осознать, как выглядит ее собственное лицо. Для этого команда сняла многочасовые кадры, изображающие ее саму с разным движением мышц лица. Робот видел себя, как человек, общающийся по видеоконференции, и запоминал различные «ситуации». После этого внутренние нейронные сети Евы научились сопоставлять, какая команда отвечает за то или иное мимическое движение. На заключительном этапе кадры с лицом Евы были заменены на лица других людей, и робот повторял те же движения, которые видел на экране. 

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Columbia Engineering

Новый проект идет так хорошо, что сотрудники начали ощущать с Евой эмоциональную связь. Один из них рассказал, что улыбнулся роботу в ответ на улыбку, которую тот в очередной раз «репетировал».

В настоящее время Ева все еще находится на стадии тестирования, но уже вскоре она может приступить к работе там, где требуется контакт с человеком: в больницах, школах, домах и на рабочих местах. 

Посмотрите на отель, где работают роботы.

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