Робот с человеческим лицом: как его научили подражать людским эмоциям

Инженеры из Колумбийского университета создали реалистичного робота с мягкой голубой «кожей». Он получил имя Ева, и в его задачу входит имитация человеческих эмоций. Голова с искусственным интеллектом, считывая выражения на лицах людей, воспроизводит их при помощи искусственных мышц.

Моторы приводят в движение кабели, которые управляют определенными точками на лице робота, и в результате Ева может выражать шесть основных эмоций: гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление, а также множество более тонких реакций.