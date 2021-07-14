Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Техника

Робота-гуманоида уволили из похоронного бюро

Анастасия Баринова
14 июля 2021
pepper0.jpg
Фото: Nissei Eco Co.
pepper2.png
Фото: SoftBank Robotics
pepper1.png
Фото: SoftBank Robotics
Он сбивался при чтении священных текстов и путался в лицах.

В 2014 году японская компания  SoftBank Robotics представила очаровательного робота типа гуманоид/андроид по имени Pepper («Перец»). Аппарат ростом 1,2 метра и массой около 28 кг умеет распознавать эмоции на основе анализа выражений лица и тонов голоса, что делает его универсальным помощником во множестве сфер деятельности человека.

К настоящему времени он работает секретарем в нескольких офисах в Великобритании, где он идентифицирует посетителей, отправляет коллегам оповещения и подает напитки. Его можно встретить в ряде аэропортов мира, банках, магазинах, медицинских учреждениях — однажды «Перцы» даже выступали чирлидерами на бейсбольном матче вместе с роботами Boston Dynamics.

К июню 2021 года было произведено 27 000 экземпляров, но SoftBank приостановил производство: спрос все же оказался ниже прогнозируемого. Одновременно от клиентов поступают сообщения о недовольстве устройством, и один из самых ярких примеров привела компания Nissei Eco Co. На одной из презентаций ей понравилась идея, что гуманоид, одетый в облачение священнослужителей, может петь буддийские сутры, и она решила купить его для своего похоронного подразделения.

В Японии из-за старения и сокращения численности населения падает спрос на услуги буддийских священников, и многие оставили свой пост. Таким образом, если к каким-то похоронам найти священника не удается — его место может занять Пеппер. Это даже выгодно: такой ритуал будет стоить 50 000 иен ($450) против 240 000 иен ($2200) в случае классического варианта.

Купив робота (сейчас SoftBank не просит сразу заплатить за него полную цену 1790 долларов, а предлагает план с ежемесячным платежом в размере $360), Nissei Eco приступила к его обучению. Планировалось, что аппарат также будет способен проводить ритуалы, подходящие для представителей других религий. Однако от этих идей пришлось отказаться, и бюро вернуло Пеппера производителю.

Робот постоянно выходил из строя: путался в священных текстах и не только не считывал эмоции людей, но и не различал их по лицам. Не сообщается, пробовала ли компания другие устройства, если в данном случае речь шла о бракованном экземпляре, однако известно, что контракт с SoftBank был расторгнут. Ранее также поступала информация о беспорядках, которые милый робот учинил в одном из домов престарелых.

Такие же ошибки совершали роботы, заменившие обслуживающий персонал в японских отелях, и они тоже были уволены.

рекомендации
Ноутбук, компьютер

Ноутбук для съёмок в суровых условиях: обзор Acer Enduro N7

Вопросительный знак, вопрос

Тест о странных звонках в колл-центр: угадайте, правда или вымысел?

Фотоаппарат generic icon

Особенности ночной пейзажной фотографии