Робота-гуманоида уволили из похоронного бюро

В 2014 году японская компания SoftBank Robotics представила очаровательного робота типа гуманоид/андроид по имени Pepper («Перец»). Аппарат ростом 1,2 метра и массой около 28 кг умеет распознавать эмоции на основе анализа выражений лица и тонов голоса, что делает его универсальным помощником во множестве сфер деятельности человека.
К настоящему времени он работает секретарем в нескольких офисах в Великобритании, где он идентифицирует посетителей, отправляет коллегам оповещения и подает напитки. Его можно встретить в ряде аэропортов мира, банках, магазинах, медицинских учреждениях — однажды «Перцы» даже выступали чирлидерами на бейсбольном матче вместе с роботами Boston Dynamics.
К июню 2021 года было произведено 27 000 экземпляров, но SoftBank приостановил производство: спрос все же оказался ниже прогнозируемого. Одновременно от клиентов поступают сообщения о недовольстве устройством, и один из самых ярких примеров привела компания Nissei Eco Co. На одной из презентаций ей понравилась идея, что гуманоид, одетый в облачение священнослужителей, может петь буддийские сутры, и она решила купить его для своего похоронного подразделения.
В Японии из-за старения и сокращения численности населения падает спрос на услуги буддийских священников, и многие оставили свой пост. Таким образом, если к каким-то похоронам найти священника не удается — его место может занять Пеппер. Это даже выгодно: такой ритуал будет стоить 50 000 иен ($450) против 240 000 иен ($2200) в случае классического варианта.
Купив робота (сейчас SoftBank не просит сразу заплатить за него полную цену 1790 долларов, а предлагает план с ежемесячным платежом в размере $360), Nissei Eco приступила к его обучению. Планировалось, что аппарат также будет способен проводить ритуалы, подходящие для представителей других религий. Однако от этих идей пришлось отказаться, и бюро вернуло Пеппера производителю.
Робот постоянно выходил из строя: путался в священных текстах и не только не считывал эмоции людей, но и не различал их по лицам. Не сообщается, пробовала ли компания другие устройства, если в данном случае речь шла о бракованном экземпляре, однако известно, что контракт с SoftBank был расторгнут. Ранее также поступала информация о беспорядках, которые милый робот учинил в одном из домов престарелых.
Такие же ошибки совершали роботы, заменившие обслуживающий персонал в японских отелях, и они тоже были уволены.