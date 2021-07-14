Робота-гуманоида уволили из похоронного бюро

В Японии из-за старения и сокращения численности населения падает спрос на услуги буддийских священников, и многие оставили свой пост. Таким образом, если к каким-то похоронам найти священника не удается — его место может занять Пеппер. Это даже выгодно: такой ритуал будет стоить 50 000 иен ($450) против 240 000 иен ($2200) в случае классического варианта.

Купив робота (сейчас SoftBank не просит сразу заплатить за него полную цену 1790 долларов, а предлагает план с ежемесячным платежом в размере $360), Nissei Eco приступила к его обучению. Планировалось, что аппарат также будет способен проводить ритуалы, подходящие для представителей других религий. Однако от этих идей пришлось отказаться, и бюро вернуло Пеппера производителю.

Робот постоянно выходил из строя: путался в священных текстах и не только не считывал эмоции людей, но и не различал их по лицам. Не сообщается, пробовала ли компания другие устройства, если в данном случае речь шла о бракованном экземпляре, однако известно, что контракт с SoftBank был расторгнут. Ранее также поступала информация о беспорядках, которые милый робот учинил в одном из домов престарелых.

Такие же ошибки совершали роботы, заменившие обслуживающий персонал в японских отелях, и они тоже были уволены.