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Техника

Робота научили гимнастическим упражнениям: видео

25 сентября 2019
Atlas
Этот ролик завораживает.

Компания Boston Dynamics продемонстрировала новые возможности человекоподобного робота Atlas. Он выполняет впечатляющие гимнастические упражнения, включая стойку на руках, сальто и прыжок на 360 градусов.

Инженеры доработали алгоритмы управления роботом, благодаря чему он самостоятельно рассчитывает для своих перемещений соответствующие движения. Кроме того, теперь алгоритмы позволяют роботу совершать сложные маневры плавно, без паузы между ними.

Впервые Atlas был построен в 2013 году. Последняя итерация весит всего 80 килограммов и может перемещаться со скоростью 1,5 метра в секунду.

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