Робота оснастили пропеллером и научили кататься на скейтборде: видео

Двуногие роботы способны преодолевать сложные ландшафты, используя те же движения, что и люди: прыжки, бег или даже подъем по лестнице, но они не могут двигаться по пересеченной местности. Летающие роботы легко перемещаются по пересеченной местности, просто избегая земли, но их уязвимым местом является высокое потребление энергии во время полета и ограниченная грузоподъемность. Исследователи из Калифорнийского технологического института нашли изящное решение, создав двуногого робота LEONARDO, который сочетает ходьбу с полетом.
LEONARDO — это сокращение от «LEgs ONboARD drOne». Его высота составляет 70 сантиметров. Это первый в мире робот, который использует многосуставные опоры и двигатели на основе пропеллера. Легкие ноги LEO снимают нагрузку с его двигателей, поддерживая большую часть веса, но поскольку двигатели управляются синхронно с суставами, LEO обладает невероятным балансом. Это позволяет ему ходить по натянутой веревке, прыгать и даже кататься на скейтборде.
В дальнейшем команда планирует улучшить характеристики LEO, создав более жесткую конструкцию ног с тем, чтобы она выдерживала больший вес, а это, в свою очередь, позволит нарастить мощность пропеллера. Кроме того, сейчас аппарат использует пропеллеры для балансировки во время ходьбы, что означает неэффективный расход энергии. Конструкция ног должна быть улучшена таким образом, чтобы заставить LEO ходить и балансировать с минимальной помощью пропеллеров.
Также LEO должен стать более автономным, чтобы самому принимать решения о том, какой тип походки или полета следует применять. Для этого его планируют оснастить новым алгоритмом управления посадкой дронов, который использует глубокие нейронные сети и оценивает условия окружающей среды.
Все эти технологии, протестированные на LEO, могут быть востребованы во многих сферах науки и техники. Среди самых перспективных применений — космическая отрасль: подобным образом мог бы двигаться роботизированный беспилотный вертолет Ingenuity, исследующий Марс.