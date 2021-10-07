Робота оснастили пропеллером и научили кататься на скейтборде: видео

В дальнейшем команда планирует улучшить характеристики LEO, создав более жесткую конструкцию ног с тем, чтобы она выдерживала больший вес, а это, в свою очередь, позволит нарастить мощность пропеллера. Кроме того, сейчас аппарат использует пропеллеры для балансировки во время ходьбы, что означает неэффективный расход энергии. Конструкция ног должна быть улучшена таким образом, чтобы заставить LEO ходить и балансировать с минимальной помощью пропеллеров.

Также LEO должен стать более автономным, чтобы самому принимать решения о том, какой тип походки или полета следует применять. Для этого его планируют оснастить новым алгоритмом управления посадкой дронов, который использует глубокие нейронные сети и оценивает условия окружающей среды.

Все эти технологии, протестированные на LEO, могут быть востребованы во многих сферах науки и техники. Среди самых перспективных применений — космическая отрасль: подобным образом мог бы двигаться роботизированный беспилотный вертолет Ingenuity, исследующий Марс.