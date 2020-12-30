Роботы Boston Dynamics поздравляют с праздниками зажигательным танцем: видео

Роботы Atlas и Spot от Boston Dynamics могут многое: бегать, выполнять гимнастические упражнения, исполнять паркур, делать сальто назад, открывать двери и даже мыть посуду. Но последнее видео компании добавило еще один впечатляющий трюк в репертуар роботов. Они исполнили совместный скоординированный танец.
В видеоролике представлена вся линейка роботов Boston Dynamics — человекоподобный Atlas, робот-собака Spot (в скором времени ее надеются отправить на Марс) и робот на колесах Handle. Вместе они исполняют танцевальный номер под известную песню группы The Contours под названием «Do You Love Me».
«Вся наша команда собралась, чтобы отпраздновать начало года, который, как мы надеемся, будет более счастливым: поздравляем всех нас с Новым годом», — говорится в сообщении Boston Dynamics.
Роботы Atlas и Handle, представленные в ролике, пока еще являются экспериментальными прототипами, тогда как модель Spot уже поступила в продажу. Стоимость одного экземпляра робота составляет 74 500 долларов.