Роботы Boston Dynamics поздравляют с праздниками зажигательным танцем: видео

Роботы Atlas и Spot от Boston Dynamics могут многое: бегать, выполнять гимнастические упражнения, исполнять паркур, делать сальто назад, открывать двери и даже мыть посуду. Но последнее видео компании добавило еще один впечатляющий трюк в репертуар роботов. Они исполнили совместный скоординированный танец.

В видеоролике представлена ​​вся линейка роботов Boston Dynamics — человекоподобный Atlas, робот-собака Spot (в скором времени ее надеются отправить на Марс) и робот на колесах Handle. Вместе они исполняют танцевальный номер под известную песню группы The Contours под названием «Do You Love Me».