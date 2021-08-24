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Техника

Робожук попал в Книгу рекордов Гиннесса: видео

National Geographic Россия
24 августа 2021
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Фото: Mashable / YouTube
Он оказался самым легким передвигающимся роботом.

Робота, получившего название «Робожук» (Robeetle), сконструировал доцент кафедры инженерии Нестор Перес-Арансибиа из Школы инженерии механических материалов Вашингнтонского государственного университета. 

Механизм работает на этаноле и использует воздушный поток и пневматику для перемещения вместо электроники. Его вес – 88 миллиграммов – примерно соответствует весу трех зерен риса. 

Робожук способен подниматься по склонам, преодолевать препятствия и перетаскивать объекты, вес которых более чем в два раза превышает его собственный.

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«Фундаментальным элементом, который делает возможным предлагаемый метод, является управление процессом каталитического зажигания с обратной связью в соответствии со схемой, в которой спорадическая деформация материала SMA используется для косвенного измерения температуры посредством использования идентифицированного прототипа гистерезисной динамики провода, а также для синхронного открытия и закрытия микроклапанов, которые изменяют поток топлива», – говорится в исследовании, опубликованном в Science Robotics. 

Перес-Арансибиа надеется, что его изобретение сможет найти применение для решения сложных задач, имитируя движение небольших существ и проникая в труднодоступные места. 

Почитайте о том, как роботы захватывают мир. 

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