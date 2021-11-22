Rolls-Royce представил самый быстрый в мире полностью электрический самолет: видео

Самолет Spirit of Innovation («Дух инноваций») поднялся в воздух на испытательном полигоне Boscombe Down Министерства обороны Великобритании. Во время испытательного полета он достиг максимальной скорости 623,4 километра в час. Это на 212,4 км/ч быстрее предыдущего рекорда для электрических самолетов.

Также самолет от Rolls-Royce побил на 60 секунд самое быстрое время набора высоты в 3000 метров. Он справился за 202 секунды.



