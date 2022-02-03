Российский изобретатель загрузил в Терминатора «разум» своего умершего деда, чтобы вести с ним беседы

Александр Осипович считает, что такая разработка может пригодиться людям, которые тяжело переживают утрату близкого человека.

Изобретатель и программист Александр Осипович из города Кунгур в Пермском крае напечатал на 3D-принтере робота, похожего на Терминатора, и загрузил в него семь часов видео с участием почившего деда Николая Осиповича.

«С помощью системы распознавания речи Терминатор превратил медиафайлы в текст. Потом он разделил текст на слова и предложения, и создал для себя базу знаний или так называемую эталонную базу вопрос-ответов, проще говоря, Терминатор сохранил в память все слова, которые дедушка говорил на записи. Все остальное рассчитывалось интуитивно.

Например, когда у Терминатора нет возможности сказать который час, так как дедушка не проговаривал все цифры, из которых можно собрать ответ, робот отвечает: "Я ничего не знаю, у меня информации меньше, чем у вас". То есть робот-то дал бы ответ, но из звуковых файлов такую нарезку сделать нельзя и вот тут задача робота не ударить в грязь лицом, а как можно точнее подобрать ответ, чтобы выглядело по-настоящему», – объяснил Осипович.

По словам программиста, эту технологию можно совмещать с технологией клонирования лиц. Осипович предположил, что в будущем памятники на кладбищах могут быть интерактивными и каждый сможет пообщаться с личностью человека, которого уже нет в живых.

«Конечно, это все не сознание. В цифровом виде сознания еще нет. Это всего лишь имитация, симуляция. Сколько лет пройдет до появления такой технологии, я не знаю, но думаю, даже то, что есть сейчас, уже можно как-то применить», – уверен изобретатель.

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