Ростех создал прибор для ускоренного заживления ран

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех осенью выведет на рынок модернизированную версию прибора «Тера Фот» для ускоренного заживления ран и лечения болезней суставов и сосудов. Светотерапевтический аппарат доработан в сотрудничестве с московскими физиотерапевтами и оборудован таймером и каркасом, что значительно повысит его удобство в эксплуатации, сообщается на сайте Ростеха.

Аппарат работает на сверхъярких светодиодах и помогает восстановиться пациентам с обширными патологиями органов и тканей: артрозами, варикозным расширением вен, кожными и другими заболеваниями. Более 300 светодиодов, скомпонованных в виде матрицы, создают видимое или инфракрасное электромагнитное излучение, одновременно воздействуя на большую площадь тканей организма и обеспечивая лечебный эффект.

Обновленная модель оборудована таймером, который контролирует время сеанса. По итогам консультаций с медицинскими специалистами в комплект также добавлен каркас, который поставляется дополнительно — это позволяет использовать прибор как в гибком, так и в жестком варианте. Благодаря каркасу пациент может удобно разместить поврежденную конечность в зоне облучения, не прикасаясь при этом к самому устройству.