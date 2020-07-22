Ростех создал прибор для ускоренного заживления ран

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех осенью выведет на рынок модернизированную версию прибора «Тера Фот» для ускоренного заживления ран и лечения болезней суставов и сосудов. Светотерапевтический аппарат доработан в сотрудничестве с московскими физиотерапевтами и оборудован таймером и каркасом, что значительно повысит его удобство в эксплуатации, сообщается на сайте Ростеха.
Аппарат работает на сверхъярких светодиодах и помогает восстановиться пациентам с обширными патологиями органов и тканей: артрозами, варикозным расширением вен, кожными и другими заболеваниями. Более 300 светодиодов, скомпонованных в виде матрицы, создают видимое или инфракрасное электромагнитное излучение, одновременно воздействуя на большую площадь тканей организма и обеспечивая лечебный эффект.
Обновленная модель оборудована таймером, который контролирует время сеанса. По итогам консультаций с медицинскими специалистами в комплект также добавлен каркас, который поставляется дополнительно — это позволяет использовать прибор как в гибком, так и в жестком варианте. Благодаря каркасу пациент может удобно разместить поврежденную конечность в зоне облучения, не прикасаясь при этом к самому устройству.
Изделие будет использоваться в физиотерапевтических кабинетах санаториев, поликлиник и больниц. Его можно применять и в домашних условиях, но, как любой медицинский прибор, «Тера Фот» имеет ограничения, требующие консультации специалиста.
В списке показаний «Тера Фота»: полинейропатия, остеохондроз с корешковым синдромом, плече-лопаточный периартрит, заболевания суставов, болезнь Рейно, заболевания кожи — экзема, псориаз, нейродермит, тромбофлебит, трофические язвы и постмастэктомический лимфостаз верхней конечности.
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