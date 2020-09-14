С заботой о Волге: на Иваньковском водохранилище используют необычную концепцию строительства причалов
Концепция поселка предполагает создание индивидуальных причалов для каждого дома. Когда её разрабатывали пять лет назад, планировалось, что береговые сооружения будут построены самым распространенным способом — на винтовых сваях с заполнением бетоном. Застройщик ООО «Ритейл» согласовал проект с Московско-Окским бассейновым водным управлением (МОБВУ). Поскольку намеченные земляные работы могли повлиять на фауну Иваньковского водохранилища, компания за свой счет провела компенсационные мероприятия — под контролем Рыбоохраны выпустила в Волгу несколько сотен особей. Однако впоследствии она отказалась от первоначального плана, решив пойти другим путём.
В августе ООО «Ритейл» представило на согласование в МОБВУ и ФГБУ «Канал имени Москвы» новый концепт строительства причальных сооружений. Теперь для этой цели предлагается использовать плавучие железобетонные понтоны.
«Сначала мы подошли к этому вопросу как обычные бизнесмены. Решили сделать по старинке, на сваях. Но за время строительства поселка мы изучили эту тему более внимательно и пришли к выводу, что необходимо использовать более современные технологии. Да, это будет дороже, но такое решение не повлечет за собой рисков, которые могут возникнуть при использовании свай. Движение по Волге развивается, туристический поток растет, поэтому безопасность должна быть на первом месте. Ну и надо все-таки помнить, что за природу мы отвечаем не только перед контролирующими органами, но и перед будущими поколениями», — рассказывает представитель застройщика Юрий Коробов.
Чистый берег весной
Каждый год свайные конструкции причалов и мостов становятся причиной десятков ледовых заторов на российских реках. Зимой лед примерзает к сваям, весной льдина не может от них оторваться. Если ледоход сворачивает такую конструкцию, она всё равно остается препятствием для него. Результат — подтопление населенных пунктов. Понтонные конструкции (каждая из которых сама по себе является маломерным судном) позволяют избежать такого риска. По словам Юрия Коробова, плавучие причалы в Екатериновке будут убирать на зиму в защищённую бухту. Помимо угрозы паводка, эта технология решает ещё одну проблему.
«Установить причалы на их штатном месте можно будет только после окончания нерестового периода. Весной у нас будет природа в её первозданном состоянии. По сути, это такое дополнительное ограничение для людей, которые вспоминают о своих гидроциклах и катерах, как только сойдет лед, чего в принципе не должно быть», — продолжает Коробов.
О том, что понтонные причалы имеют безусловное преимущество по сравнению со свайными, говорит и начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Тверской области Юрий Смирнов. По его словам, сваи приходится забивать через каждые 1,5 — 2 метра, что невозможно назвать слабым воздействием на водоем. «Любой лишний объект в воде, особенно если речь идет о нерестовом участке, — это помеха для путей миграции рыб. У свайных причалов, безусловно, больше минусов, чем у понтонных. Особенно, если на зиму понтоны будут забирать на берег», — считает он.
Кроме того, при использовании свай причал не уходит далеко от берега. Чтобы судно с минимальной осадкой могло подойти к пристани, глубина должна быть не менее 1,5 м; соответственно, строители пригоняют экскаватор и начинают вычерпывать грунт вместе со всем, что попадется под ковш, разрушая таким образом места обитания и кормежки рыбы. Плавучие понтоны позволяют без проведения каких-либо земляных работ продлить причал от берега — туда, где водоем имеет естественную глубину.
«Умный» причал
Коробов рассказывает ещё об одной причине, которая побудила застройщика к поиску оригинального решения для строительства причалов в Екатериновке.
«У Иваньковского водохранилища есть особенность. В летний период, впрочем, и в зимний тоже, уровень воды постоянно меняется. При этом все катера и яхты рассчитаны на определенную высоту причального сооружения. Если вода упала, стационарный причал может находиться на уровне головы человека в лодке. Ситуация, прямо скажу, небезопасная. Если уровень воды выше — то же самое», — считает представитель застройщика. Он подчеркивает, что при использовании плавучих понтонов проектное значение высоты причала сохраняется при любом уровне воды, что позволяет безопасно использовать плавсредство. Хорошая иллюстрация принципа: если подходить к проблеме с заботой о природе, решение найдёт сама природа!
Есть и ещё один важный момент. Сегодня у человека есть желание владеть лодкой или катером, а завтра оно может исчезнуть. Демонтировать свайный причал непросто, продать его практически невозможно. Вот и видим мы на наших реках и озерах настоящие кладбища брошенных причальных сооружений, которые десятилетиями ржавеют и портят пейзаж. Решение, которое предложил застройщик посёлка Екатериновка, позволяет спокойно продать понтонный причал, либо просто перевезти его на другое место.
На сегодняшний день в акватории Иваньковского водохранилища смонтировано более 300 метров причальных сооружений такого типа, которые позволяют организовать стоянку до 100 маломерных судов без ущерба для жизнедеятельности обитателей Волги. По словам Юрия Коробова, конструкции устанавливают специалисты завода-изготовителя, которые проводят в том числе водолазные работы. Поскольку создание посёлка Екатериновка (Конаковский район, Тверская область) предполагает большое количество причалов и скопление маломерных судов, в ближайшее время ООО «Ритейл» совместно с государственными органами планирует разработать план безопасного движения в этой зоне, который в числе прочего должен обеспечить безопасное прохождение большегрузных лайнеров высокого водоизмещения.