С заботой о Волге: на Иваньковском водохранилище используют необычную концепцию строительства причалов

Концепция поселка предполагает создание индивидуальных причалов для каждого дома. Когда её разрабатывали пять лет назад, планировалось, что береговые сооружения будут построены самым распространенным способом — на винтовых сваях с заполнением бетоном. Застройщик ООО «Ритейл» согласовал проект с Московско-Окским бассейновым водным управлением (МОБВУ). Поскольку намеченные земляные работы могли повлиять на фауну Иваньковского водохранилища, компания за свой счет провела компенсационные мероприятия — под контролем Рыбоохраны выпустила в Волгу несколько сотен особей. Однако впоследствии она отказалась от первоначального плана, решив пойти другим путём.

В августе ООО «Ритейл» представило на согласование в МОБВУ и ФГБУ «Канал имени Москвы» новый концепт строительства причальных сооружений. Теперь для этой цели предлагается использовать плавучие железобетонные понтоны.

«Сначала мы подошли к этому вопросу как обычные бизнесмены. Решили сделать по старинке, на сваях. Но за время строительства поселка мы изучили эту тему более внимательно и пришли к выводу, что необходимо использовать более современные технологии. Да, это будет дороже, но такое решение не повлечет за собой рисков, которые могут возникнуть при использовании свай. Движение по Волге развивается, туристический поток растет, поэтому безопасность должна быть на первом месте. Ну и надо все-таки помнить, что за природу мы отвечаем не только перед контролирующими органами, но и перед будущими поколениями», — рассказывает представитель застройщика Юрий Коробов.