Самая быстрая в мире ультрафиолетовая камера сняла фотоны в реальном времени

Чтобы запечатлеть фотоны в действии, требуется мощный аппарат, способный захватить эти элементарные частицы, движущиеся со скоростью света. Подобную машину недавно создала международная группа учёных при Национальном институте научных исследований Канады, где устройству дали название UV-CUP, что буквально означает «ультрафиолетовая сжатая сверхбыстрая съёмка» (англ. Ultraviolet compressed ultrafast photography).

CUP — это перспективная технология визуализации, которая использовалась для захвата сверхбыстрых событий со скоростью, измеряемой триллионами кадров в секунду, но до сих пор ограничивалась видимыми длинами волн и длинами волн ближнего инфракрасного диапазона. Устройство на её основе было названо самой быстрой ультрафиолетовой камерой в мире, а её возможности достигли регистрации событий, длящихся лишь пикосекунду — единицу времени, равную одной триллионной доле (10-12) секунды.

Этих мощностей достаточно, чтобы запечатлеть летающие фотоны в ультрафиолете в реальном времени.