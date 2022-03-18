Самая длинную машину в мире восстановили и сделали еще длиннее

Достижение задокументировано в Книге рекордов Гиннесса.

Самый длинный на планете автомобиль-рекордсмен был сконструирован в 1986 году в Калифорнии знаменитым автомобильным настройщиком Джеем Орбергом на основе лимузина Cadillac Eldorado 1976 года. Первоначальная длина автомобиля составляла 18,28 м. Он ездил на 26 колесах и имел пару двигателей V8 спереди и сзади. Орберг дал машине прозвище «Американская мечта».

Позже конструктор увеличил длину лимузина до 30,5 м. Автомобиль часто сдавался в аренду и даже принимал участие в съемках различных фильмов. Однако со временем внимание к нему сошло на нет, обслуживание лимузина прекратилось, и он просто ржавел и покрывался пылью в безвестности, пока не оказался на автовыставке в Нью-Джерси.

Там на машину обратил внимание автолюбитель и владелец технического учебного музея Autoseum Майкл Мэннинг.

«Когда я впервые увидел лимузин, он представлял из себя мусор. Он был весь в граффити, окна были разбиты, шины спущены, но я все равно влюбился в него. Я сказал: "Я возьму эту машину и восстановлю"», – Майкл Мэннинг.

Мэннинг увидел, что «Американская мечта» выставлена ​​на eBay, и сделал предложение, но компанию, которой принадлежал лимузин, оно не устроило. Попытки собрать необходимые средства с помощью пожертвований тоже не увенчались успехом.

Но Мэннинг не сдавался. В конечном итоге нашелся покупатель, который согласился приобрести «Американскую мечту» и вложиться в ее восстановление. Им в 2019 году стал Майкл Дезер, владелец Dezerland Tourist Attractions. Сам Мэннинг согласился помочь с проектом, который он всегда мечтал завершить.

На реставрацию автомобиля и сопутствующие расходы ушло более 250 тысяч долларов. Хотя лимузин был в плохом состоянии, он оказался достаточно устойчивым. Большая часть внешних работ была завершена с использованием дополнительных деталей от других Cadillac Eldorado, которые выступили «донорами».

«Заставить его снова ездить было сложно. Мы сняли всю кабину автомобиля – приборную панель, переднее сиденье, мотор, коробку передач и отрезали все это от машины. Мы поставили туда новую трансмиссию и кабину Eldorado от нескольких автомобилей-доноров, потому что она была полностью разрушена, и мы не могли восстановить эту часть», – Майкл Мэннинг.

Реставраторы сделали лимузин по-настоящему роскошным. Например, они разместили внутри большую водную кровать, бассейн с трамплином для прыжков, джакузи, ванную, поле для мини-гольфа и даже вертолетную площадку. По словам Мэннинга, вертолетная площадка «конструктивно прикреплена к транспортному средству с помощью стальных кронштейнов внизу и может выдерживать вес до 2,2 тонны».

В салоне также есть несколько телевизоров и холодильник. Всего лимузин может вместить около 75 человек. Кроме того, длина автомобиля была увеличена на несколько сантиметров, что позволило Мэннингу подать заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

В марте представители Книги официально зафиксировали рекорд и выдали соответствующий сертификат. Автомобиль сейчас выставлен в автомобильном музее Dezerland Park Orlando. По словам Мэннинга, он вряд ли будет сдаваться в аренду и, вероятно, продолжит жизнь в качестве музейного экспоната.